O vedetă TV a debutat în Cupa Angliei! Echipa sa a eliminat un adversar din Premier League

O vedetă TV a debutat surprinzător în Cupa Angliei, iar echipa sa a eliminat un adversar celebru din Premier League, pe Leeds United formația pregătită de celebrul Marcelo Bielsa.

Mark Wright, starul Reality TV, a intrat la Crawley Town, din postură de debutant în victoria cu 3-0 în fața celor de la Leeds United.

Acesta a intrat pe teren abia în prelungirile meciului, atunci când soarta partidei era deja decisă, iar victoria echipei sale era o certitudine.

Crawley Town a produs un șoc imens eliminând-o pe Leeds United din Cupa Angliei, însă nu trebuie neglijat aspectul că trupa lui Marcelo Bielsa vine după un program infernal în Premier League, acesta fiin principalul obiectiv al clubului.

Golurile marcate de Crawley au fost marcate de Nick Tsaroulla 50′, Ashley Nadesan 53′ și Jordan Tunnicliffe 70′. Mark Wright a intrat în prelungiri, acesta având un trecut în fotbal înainte de a debuta în cariera TV, jucând fotbal la nivel de juniori pentru West Ham, Tottenham și Arsenal.

Mark Wright a devenit celebru după ce a apărut în seria TV britanică “The Only Way is Essex”, fiind protagonistul primelor trei sezoane.

Wright despre plecarea de la Tottenham: “A fost cea mai urâtă zi din viață”

Deși a trecut pe la trei echipe londoneze în perioada junioratului, Wright susține că despărțirea de Spurs a fost cea mai dureroasă: “Ziua în care am fost pus pe liber de Tottenham a fost cea mai urâtă zi din viața mea.

Am plâns enorm, am realizat că mi-am ratat șansa. Nu am vrut să îmi văd familia, prietenii, îmi era rușine. Aveam tot ce îmi doream la acea vârstă, la 18 ani, mergeam în toate cluburile și m-am gândit că totul s-a încheiat.

Am fost răsfățat, am evoluat pentru Arsenal, West Ham și Tottenham în întreaga mea carieră și nu am suferit niciodată atunci când a venit vorba de fotbal”, a declarat Mark Wright.

