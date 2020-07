O veste bună după una proastă! Cristi Manea va deveni tată: „1+1=3”. Foto

Cristi Manea le dă o veste bună fanilor CFR-ului, după vestea proastă în care a fost depistat pozitiv cu COVID-19.

Fundașul campioanei României va deveni tată la doar 22 de ani, anunțându-și fanii prin intermediul rețelelor de socializare.

Din păcate, el acum se află în carantină după ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

Cristi Manea va fi tată! Iubita sa a vorbit despre sarcină

Iubita lui Cristi Manea, un vlogger din România, a vorbit despre sarcina sa: „Este o poveste destul de amuzantă, zic eu, legată de momentul în care am aflat că sunt însărcinată. Tot vedeam că au loc schimbări în corpul meu și i-am spus în glumă iubitului meu că s-ar putea să fim părinți.

Am ieșit să facem niște cumpărături și am zis să cumpărăm și un test, dacă tot suntem în oraș.

Am mers la baie să fac testul, l-am lăsat pe suportul pentru hârtie și, în timpul în care testul se colora, mă gândeam la cum o să ies din toaletă și o să îi fac o „glumiță” iubitului meu, spunându-i că sunt însărcinată”.

„Am ridicat ochii și am văzut cele doua liniuțe (joke’s on you, Irina…), m-au lăsat picioarele și m-am blocat. Am ieșit și i-am spus prietenului meu că sunt două liniuțe pe test”, a spus iubita lui Cristi Manea pentru elle.ro.

Anunțul a fost făcut și de Cristi Manea pe contul său de Facebook: „1+1=3 ❤️ Te iubesc cel mai mult!”

„S-a uitat la mine și i-a apărut un zâmbet imens pe buze!”

„S-a uitat la mine și i-a apărut un zâmbet imens pe buze. Mi-a spus „o să ne descurcăm, o să fie minunat. Suntem împreună în asta”, și în acel moment mi-a dispărut și mie toată teama și am început să mă bucur de minunea care ni s-a întâmplat.

Acum suntem nerăbdători să vedem cum arată această minune”, a mai spus Irina Deaconescu, iubita lui Cristi Manea.