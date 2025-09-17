O veste bună și una rea pentru Cristi Chivu înainte de Ajax – Inter! Ce s-a întâmplat la antrenamentul „nerazzurrilor”

, care se va disputa miercuri, de la ora 22:00, pe Johan Cruyff Arena din Amsterdam. Va fi primul meci pentru Cristi Chivu în Liga Campionilor din postura de antrenor, însă acesta a primit o veste neplăcută înainte de partidă.

Veste neplăcută pentru Cristi Chivu înainte de meciul cu Ajax. Un star al lui Inter este incert

Atacantul argentinian Lautaro Martinez este incert pentru duelul dintre Inter și Ajax, după ce nu s-a antrenat alături de coechipieri marți din cauza unor probleme la spate. Informația a fost dezvăluită de jurnaliștii de la , care au anunțat că Inter va avea și o absență certă.

Este vorba despre fundașul Matteo Darmian (35 de ani), care a jucat în ultimul sfert de oră al . Apărătorul suferă de lumbago, o durere lombară, și nu va fi la dispoziția lui Cristi Chivu. Pentru a-l înlocui pe Lautaro Martinez, antrenorul român are două variante, Ange-Yoan Bonny și Francesco Pio Esposito, ambii fiind pregătiți pentru a debuta în Champions League.

Probleme și pentru Ajax înainte de meciul cu Inter

Ajax a fost preluată în iulie de John Heitinga, care a fost coechipier timp de două sezoane cu Cristi Chivu în tricoul „lăncierilor”. Vicecampioana din sezonul trecut este neînvinsă după primele 5 etape din Eredivisie, ocupând în acest moment locul 3, la un punct în urma liderului Feyenoord.

Din nefericire pentru batavi, aceștia vor avea la rândul lor o absență importantă. Experimentatul Steven Berghuis (33 de ani) s-a accidentat în meciul cu Zwolle și nu va juca miercuri. „Nu este în lot. Are niște probleme musculare”, a declarat marți John Heitinga, care a vorbit și despre partida cu Inter: „Dintre toți adversarii, pe acesta aș fi preferat să îl întâlnesc mai târziu.

Jucăm din nou în Champions League. Simt bucuria tuturor că am ajuns, într-un final, să jucăm un astfel de meci”. Raul Moro şi Oliver Edvardsen sunt variantele lui Heitinga pentru banda dreaptă a atacului în absența lui Berghuis, care este incert pentru derby-ul din acest weekend contra echipei lui Dennis Man, PSV. Partida va avea loc duminică, de la ora 15:30, la Eindhoven.

