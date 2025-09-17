O veste bună și una rea pentru Cristi Chivu înainte de Ajax – Inter! Ce s-a întâmplat la antrenamentul „nerazzurrilor”

Inter debutează în noul sezon de UEFA Champions League cu o partidă contra lui Ajax, care se va disputa miercuri, de la ora 22:00, pe Johan Cruyff Arena din Amsterdam. Va fi primul meci pentru Cristi Chivu în Liga Campionilor din postura de antrenor, însă acesta a primit o veste neplăcută înainte de partidă.
Atacantul argentinian Lautaro Martinez este incert pentru duelul dintre Inter și Ajax, după ce nu s-a antrenat alături de coechipieri marți din cauza unor probleme la spate. Informația a fost dezvăluită de jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport, care au anunțat că Inter va avea și o absență certă.
Este vorba despre fundașul Matteo Darmian (35 de ani), care a jucat în ultimul sfert de oră al derby-ului cu Juventus, pierdut de „nerazzurri” cu 3-4. Apărătorul suferă de lumbago, o durere lombară, și nu va fi la dispoziția lui Cristi Chivu. Pentru a-l înlocui pe Lautaro Martinez, antrenorul român are două variante, Ange-Yoan Bonny și Francesco Pio Esposito, ambii fiind pregătiți pentru a debuta în Champions League.
Ajax a fost preluată în iulie de John Heitinga, care a fost coechipier timp de două sezoane cu Cristi Chivu în tricoul „lăncierilor”. Vicecampioana din sezonul trecut este neînvinsă după primele 5 etape din Eredivisie, ocupând în acest moment locul 3, la un punct în urma liderului Feyenoord.
Din nefericire pentru batavi, aceștia vor avea la rândul lor o absență importantă. Experimentatul Steven Berghuis (33 de ani) s-a accidentat în meciul cu Zwolle și nu va juca miercuri. „Nu este în lot. Are niște probleme musculare”, a declarat marți John Heitinga, care a vorbit și despre partida cu Inter: „Dintre toți adversarii, pe acesta aș fi preferat să îl întâlnesc mai târziu.
Jucăm din nou în Champions League. Simt bucuria tuturor că am ajuns, într-un final, să jucăm un astfel de meci”. Raul Moro şi Oliver Edvardsen sunt variantele lui Heitinga pentru banda dreaptă a atacului în absența lui Berghuis, care este incert pentru derby-ul din acest weekend contra echipei lui Dennis Man, PSV. Partida va avea loc duminică, de la ora 15:30, la Eindhoven.