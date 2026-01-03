„O veste tragică vine din România”. Drama lui Dan Petrescu a șocat presa din Italia

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu, fostul mare fotbalist român, nu traversează cea mai fericită perioadă din viața sa. Antrenorul urmează tratament de chimioterapie pentru a învinge o boală cumplită. Presa din Italia a vorbit despre situația tehnicianului, care a evoluat de-a lungul carierei la echipe importante din fotbalul peninsular.

Dan Petrescu luptă cu cancerul. Antrenorul român a slăbit 30 de kilograme

Fostul fundaș român se confruntă de ceva vreme cu această afecțiune gravă și a recurs la chimioterapie. Recent, au apărut în spațiul public imagini cu Dan Petrescu, iar schimbarea fizică este evidentă. Corpul său a avut de suferit, tehnicianul slăbind zeci de kilograme în ultimele luni.

Întreaga sa atenție este concentrată asupra luptei cu boala. Familia sa a revenit în țară pentru a-i fi alături, iar apropiații au recunoscut că situația nu este deloc una bună și speră ca prietenul lor să depășească acest moment extrem de dificil.

Jurnaliștii italieni nu l-au uitat pe Dan Petrescu

Presa din Italia a scris pe larg despre . Jurnaliștii au amintit și de anii foarte buni petrecuți de fostul fundaș în Italia, numindu-l un simbol al echipei naționale a României.

„O veste tragică vine din România, referitoare la una dintre cele mai emblematice figuri ale fotbalului european din anii ’90.

Dan Petrescu, fost fundaș al lui Chelsea, care în Italia a jucat pentru Foggia și Genoa, și simbol al echipei naționale a României, se confruntă cu o boală gravă. Fostul fotbalist, în vârstă de 58 de ani, urmează în prezent chimioterapie și a slăbit deja aproximativ 30 de kilograme.

Petrescu a fost una dintre figurile-cheie ale așa-numitei Generații de Aur a României, bifând 95 de selecții pentru echipa națională și participând la două Cupe Mondiale, în 1994 și 1998, precum și la două Campionate Europene, în 1996 și 2000. Astăzi, însă, fotbalul trece pe plan secund, iar întreaga lume sportivă așteaptă…”, au scris jurnaliștii de la