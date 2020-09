O viață la primărie! Câți ani au stat în funcție trei edili de la PSD: unul se retrage, doi candidează iar

Pentru 38 de ani, comuna Doicești, din județul Dâmbovița, a avut un singur primar. Dar vremurile se schimbă și Mircea Ismail se apropie de finalul aventurii sale. Ajuns la 74 de ani, cel mai longeviv primar a obosit și e pregătit să predea ștafeta.

Doar „doamna cu coasa sau doamna cu cătuşele” îl pot da jos de la primărie pe domnul Ismail, spunea în 2016 Ludovic Orban. Edilul din Doicești e în funcție din 1982, dar a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat la alegerile din 27 septembrie.

Membru al Partidului Comunist Român, primarul răspundea în anii ’80 în fața activiştilor de la judeţ. El trebuia să dea raportul la fiecare 3 luni către partid. ”Câți s-au mai născut, câte vaci au viţel, câte tone la hectar” – așa era pe vremuri. Acum, Ismail face parte din PSD și spune că în această meserie ”important e sa fii om”.

Cine va deveni cel mai longeviv primar din țară

„La început a făcut treabă. De ani de zile nu a mai făcut nimic. Dar o fi altul mai bun?”, spune o locatară din comună.

”M-am bătut în cuie, în piroane aici. A fost şi bine, dar şi rău. A fost de muncă! Mă gândeam că e a doua oară când asfaltez toată comuna. Practic, 97% e asfaltată acum pentru a doua oară. Prima asfaltare totală a fost făcută în 1998. Aveam şi eu o pretenţie, să plece oamenii la pâine în papuci”, a povestit Mircea Ismail.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Doicești se ridică la 4.584 de locuitori. Satul e unul modest, cu oameni simpli. Aici timpul trece greu. De fapt, s-ar putea spune că nu trece deloc. Doicești nu s-a schimbat prea mult în ultimii 30 de ani, dar are o primărie nouă.

I se spune ”Patriarhul”! De 30 ani n-are rival

Ne mutăm în județul Neamț. Mai exact în comuna Bozieni, unde există un primar în funcție de 30 de ani. Doinel Gruzmescu s-a așezat la primărie pe 11 ianuarie 1990 și de atunci nimeni nu-l mai dă jos. Cu 7 mandate la activ, Doinel, zis ”Patriarhul”, candidează pe 27 septembrie pentru a-și prelungi dominația. Comuna are doar 2716 locuitori.

De câteva ori, Doinel Gruzmescu și-a salvat la limită postul de primar:

1996 – 50.93% (708 voturi)

50.93% (708 voturi) 2000 – 56.38% (813 voturi)

56.38% (813 voturi) 2004 – 64.52% (831 voturi)

64.52% (831 voturi) 2008 – 64.88% (776 voturi)

64.88% (776 voturi) 2012 – 56.27% (717 voturi)

56.27% (717 voturi) 2016 – 42.13% (509 voturi).

La ultimele alegeri, membru PSD, Gruzmescu a strâns doar 11 voturi în plus față de contracandidatul său.

”Eu am incredere in dumneavoastră, pentru că vă cunosc, vă rog să aveți încredere în mine că prin experiența ce am dobandit-o în domeniul administrației publice si cu echipa locală PSD putem avea continuitate in tot ceea ce mai este de făcut , sănătoși să fim! Vă mulțumesc pentru încrederea acordată până acum, că ați fost alături de mine cu gândul sau cu fapta. Cu respect, al dumneavoastră prieten Doinel Grumezescu”, a scris edilul pe Facebook, înainte de alegeri.

Chiar dacă va câștiga alegerile locale din 27 septembrie, Gruzmescu nu are garantată titulatura de cel mai longeviv primar din România.

Trei obiective din comuna Bozieni sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Neamț:

situl de „la Cenușărie” (satul Bozieni) – conține urmele unor așezări din secolele al II-lea–al III-lea și din secolele al XV-lea–al XVII-lea;

situl din secolele al XV-lea–al XVII-lea de „la Cuptoare” (satul Bozieni).

biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” (monument de arhitectură). Se află în satul Crăiești.

Ne mutăm la oraș. Cine este Gheorghiță Boțârcă

În Topoloveni, Gheorghiţă Boţârcă (PSD) are un 1 an în plus față de primarul din Bozieni. Este în funcție din 1989 și a reușit să adune o avere impresionantă în cei 31 de ani de șefie la primărie.

Declarația de avere depusă în 2015:

deţine 23 de terenuri, 21 în Topoloveni (12 terenuri provin din moşteniri). În total, suprafaţa terenurilor deţinute de primarul Boţârcă se ridică la 83,6 hectare;

are o casă de 285 mp în Topoloveni;

soţia sa (Liliana) are două spaţii comerciale în oraş, care adună 152,83 mp;

primarul deţine un tractor Masey fabricat în 1954, un Suzuki Vitara şi un Fiat Punto;

valoarea conturilor în bănci se ridică la 276.516 lei;

Boţârcă şi-a împrumutat cei doi fii cu suma de 475.000 lei.

Anul trecut a obţinut 77.190 lei din indemnizaţia de primar. Din chirii și pensii a strâns aproximativ 28.000, iar din exploatații agricole peste 80.000 de lei.

Pe listele pentru primăria Topoloveni sunt 6 candidați. E greu de crezut că Boțârcă nu va obține un nou mandat.

Topoloveni (în perioada interbelică, temporar Târgu Cârcinov) este un oraș poziționat în județul Argeș. Are o populație de aproximativ 10.000 de locuitori. A fost declarat oraș în 1968 și este străbătut de șoseaua națională DN7, care leagă Piteștiul de București.

Ca amănunt interesant, în 1810 în Topoloveni trăiau doar 53 de bărbați și 38 de femei. Acum 200 de ani existau doar 24 de case.

Așadar, Gheorghiță Boțârcă are șansa, pe 27 septembrie, să obțină un nou mandat și să se asigure că va fi primar măcar până în 2024 (35 de ani la rând).

Care este recordul mondial. Era primar la 95 de ani

Ei bine, ai noștri trebuie să mănânce sănătos și să trăiască mult, pentru a-l depăși pe americanul Robert Linn. Acesta a fost primar 58 de ani în Beaver, un mic orășel din Pennsylvania. A preluat funcția în 1946 și a câștigat alegerile de 14 ori la rând. Robert Linn este recunoscut în Cartea Recordurilor Guiness. A decedat în 2004. Avea 95 de ani și era încă primar în Beaver.