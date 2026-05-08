„O vrăjeală de ofsaid!” Iuliu Mureșan a răbufnit după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0

Partida dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, disputată în etapa a 8-a a play-off-ului, s-a încheiat la egalitate, rezultat care nu avantajează niciuna dintre echipe. În urma remizei, Universitatea Cluj poate reduce diferența față de olteni la un singur punct în clasament, în timp ce formația pregătită de Daniel Pancu pare să fi ieșit definitiv din cursa pentru titlu. Iuliu Mureșan a „erupt” după duelul din Gruia.

În minutul 50 al partidei, Adrian Rus a atins mingea cu cotul în interiorul careului. După câteva minute de analiză în camera VAR, Istvan Kovacs a decis să sancționeze un ofsaid, întrucât în absența acelei poziții neregulamentare ar fi dictat lovitură de pedeapsă. , Iuliu Mureșan a criticat decizia arbitrajului video, poziția lui Biliboc nefiind evidentă.

„Mă întrebați de linii. Deci, practic, știți expresia aceea plastică? Mi-a scris cineva și mi-a zis ‘o vrăjeală de ofsaid’. Cam așa a părut, o vrăjeală de ofsaid. Acesta e dubiul, trebuia să fie mult mai clar la umăr. Dacă e brațul sau ceva care a fost în balans… Bine, oricum, noi tragem pentru locul 3 și ținem de el cu dinții. Sper să reușim să îl consolidăm și atunci, da, eu consider că ne-am îndeplinit obiectivul. Noi tragem pentru tot ce se mai poate. Noi luăm în calcul și locul 2. Dar, în primul rând, locul 3 trebuie securizat.

Adică totul rămâne o presupunere. Dar, așa cum s-a văzut, părea că jucătorul era mai în față decât celălalt și atunci nu mai era ofsaid-ul acela. La faza aceea, când își pregătea mingea, părea că era aplecat puțin și era dincolo de mine. Așa mi s-a părut. Toată lumea a zis că așa a fost. Eu mi-am dat răspunsul: Bîrsan! Eu am încercat să o explic cât mai simplu”, a declarat Iuliu Mureșan, conform .

Ce se întâmplă cu Daniel Pancu

În continuare, Iuliu Mureșan a abordat și viitorul lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Oficialul ardelenilor susține că noul conducător, Marian Copilu, îi va oferi libertate antrenorului. Mai mult decât atât,

„Eu cred că avem o conducere administrativă foarte bună. Aveam și până acum o structură bună. Problema e alta, cu Bîrsan! Cum vă zic, asta e problema. Am avut o discuție cu Marian Copilu. Ne-am întâlnit. Eu am mai lucrat cu el un an. Ne cunoaștem bine și cu Ivașcu chiar mai bine. Pancu este destul de direct, au avut și ei o discuție la fel de directă și, din urmă, lucrurile s-au clarificat. Nu poate fi nimeni șef pe fotbal în locul lui Pancu”, a conchis Iuliu Mureșan.