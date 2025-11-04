Sport

”O zi de mare mândrie”. Moment uriaș pentru marele David Beckham. Ce a făcut Regele Charles al III-lea pentru el

Eveniment notabil pentru fostul fotbalist britanic David Beckham. Gestul pe care Regele Charles al III-lea l-a făcut pentru sportivul în vârstă de 50 de ani.
Alexa Serdan
04.11.2025 | 20:15
O zi de mare mandrie Moment urias pentru marele David Beckham Ce a facut Regele Charles al IIIlea pentru el
David Beckham, ridicat la rang de cavaler. Sursa foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Davis Beckham a bifat un moment uriaș în cursul zilei de marți, 4 noiembrie. Iată ce a făcut Regele Charles al III-lea pentru jucătorul care a fost o perioadă lungă căpitan al lui Manchester United și al naționalei Angliei.

Moment uriaș pentru marele David Beckham

În urmă cu puțin timp a avut loc un eveniment important pentru David Beckham. Fostul fotbalist britanic nu va uita prea curând faptul că a fost înnobilat de către Regele Charles al III-lea. A primit titlul de cavaler care îi fusese promis încă din 2011.

ADVERTISEMENT

Urma să i se înmâneze după organizarea Jocurilor Olimpice de la Londra. Din păcate, totul a fost amânat din cauza unui scandal de evaziune fiscală în care fotbalistul fusese implicat la acea vreme, alături de mai multe vedete.

Din fericire, în anul 2021, celebrul fotbalist a scăpat de orice acuzație. Prin urmare, acum a primi acest titlu onorific din partea Suveranului, printr-o ceremonie fabuloasă la care a luat parte și soția sportivului, Victoria Beckham.

ADVERTISEMENT
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Digi24.ro
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber

Așadar, David Beckham a fost inclus pe lista de onoruri anunțată la începutul verii, după ce vestea a fost făcută publică cu ocazia zilei de naștere a Monarhului britanic. Evenimentul oficial a avut loc la Castelul Windsor.

ADVERTISEMENT
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina...
Digisport.ro
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat scandalul: ”Lasă-mă în pace”

Prin această ceremonie Regele Charles al III-a i-a recunoscut fotbalistului contribuțiile în sport, precum și implicarea în activități caritabile.

„Ridică-te, Sir David Beckham. În această dimineață la Castelul Windsor, Regele l-a ridicat pe Sir David Beckham la grad de Cavaler pentru Servicii dedicate Sportului și Carității”, a notat Familia Regală, pe Instagram.

ADVERTISEMENT

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de The Royal Family (@theroyalfamily)

 

Cum a reacționat David Beckham

„E o zi plină de mândrie pentru noi ca familie”, a spus David Beckham imediat după ceremonie, conform Sky Sports.

„Am crescut în estul Londrei, într-o familie umilă. Visul meu dintotdeauna a fost să devin fotbalist profesionist, să îmi reprezint țara, să joc pentru Manchester United.

Tot ce a venit pe lângă a fost minunat, dar să fiu onorat de cea mai importantă și respectată instituție a lumii este demn de mândrie. Monarhia a fost mereu foarte importantă pentru familia mea.

Să fiu aici și să primesc titlul de cavaler din partea Majestății Sale este suprarealist”, a completat David Beckham, mai arată sursa menționată mai sus. Fostul fotbalist a fost extrem de fericit că a primit această distincție.

David Beckham, un fotbal de excepție

David Beckham are o carieră impresionantă în fotbal. A început să joace prima oară la Manchester United, unde a adunat 394 de apariții. Alături de această formație a marcat 85 de goluri. Apoi, sportivul a evoluat pentru cluburi de renume.

A semnat contracte importante cu Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan și Paris Saint-Germain. A jucat de 115 ori pentru naționala Marii Britanii, fiind al treilea cel mai selecționat jucător din istoria echipei masculine.

De asemenea, a purtat banderola de căpitan în 59 de meciuri. În momentul de față, este coproprietar al clubului de fotbal Inter Miami. În plus, David Beckham are afaceri de succes care l-au ajutat să adune o avere substanțială.

De ce a ales Novak Djokovic să-și părăsească țara și să se mute...
Fanatik
De ce a ales Novak Djokovic să-și părăsească țara și să se mute în Grecia. Motivul neașteptat: „Sunt minunate”
CSM București i-a găsit înlocuitor lui Adi Vasile! Cine e noul antrenor. Update
Fanatik
CSM București i-a găsit înlocuitor lui Adi Vasile! Cine e noul antrenor. Update
Turneul Campioanelor 2025. O nouă eliminare la Riad. Nu a câștigat nici măcar...
Fanatik
Turneul Campioanelor 2025. O nouă eliminare la Riad. Nu a câștigat nici măcar un set în primele două meciuri
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Are 87 de meciuri pentru România, dar Gigi Becali nu l-a mai luat...
iamsport.ro
Are 87 de meciuri pentru România, dar Gigi Becali nu l-a mai luat la FCSB pentru că 'avea probleme cu băutura'! Acum recunoaște: 'Are dreptate!' / 'M-am ascuns bine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!