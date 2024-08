Oamenii de încredere ai lui Edi Iordănescu au plecat și ei de la națională. ”Am făcut muncă dublă. În fotbalul mare ăsta e secundul modern”

Naționala României pornește în septembrie într-o nouă campanie de calificare, cu un selecționer nou. (79 de ani) în locul lui (46 de ani), care nu a mai vrut să-și prelungească angajamentul scadent după EURO 2024.

Oamenii de încredere ai lui Edi Iordănescu au plecat și ei de la națională

Il Luce ar fi vrut să lucreze la prima reprezentativă cu staff-ul fostului selecţioner, numai că doi dintre oamenii aduși de Edi Iordănescu la națională au renunțat și ei. Este vorba despre Alexandru Radu (46 de ani), poreclit ”Cartof”, asistentul care l-a urmat peste tot încă din copilărie pe Iordănescu jr., și italianul Michele Iannucci (30 de ani). Ambii au figurat în organigramă naționalei ca analiști video, însă cu sarcini diferite.

Pe postul rămas vacant, , un tehnician de 39 de ani, care a mai făcut parte din staff-urile lui Florin Răducioiu și Adrian Mutu, la loturile de juniori și de tineret ale României, și a mai activat la FCU Craiova și Rapid.

”Oamenii de la FRF au vrut să continuăm. Însă am venit cu Edi, plecăm cu el”

Contactat de FANATIK, Alexandru Radu ”Cartof” a explicat că șefii FRF i-au propus atât lui cât și lui Michele Iannucci să continue colaborarea, însă ambii au refuzat oferta pentru a continua să lucreze alături de Edi Iordănescu.

”Am avut contract până după EURO 2024, la fel ca și Edi Iordănescu. Eu tot timpul pe unde am fost am venit cu Edi, am plecat cu Edi. Responsabilii FRF au vrut să mai rămân la națională, pentru că aveau nevoie și știau că am făcut treabă bună acolo.

Președintele Răzvan Burleanu mi-a spus că este foarte mulțumit și că a aflat ce muncă am făcut și la ce nivel am ajuns, dar nu puteam continua. Eu am venit cu Edi, plec cu el. Eu sunt în staff-ul lui Edi de când a început să antreneze.

Oamenii de la FRF au fost foarte ok. M-au sunat, președintele m-a chemat în biroul dânsului, a vorbit cu mine. La fel s-a întâmplat și în cazul lui Michele Iannucci. Numai că noi rămânem cu Edi, ăsta e staff-ul nostru. Când Edi va prelua o echipă plecăm împreună”, a declarat Alexandru Radu.

”Eu studiam adversarul cu Edi și la FCSB și la CFR Cluj”

”Cartof” a mai explicat că deși a fost încadrat ca analist video el a avut și rol de antrenor secund în staff-ul lui Edi Iordănescu. ”Nu am fost doar analist video. Eu am fost antrenor secund și analist. Am făcut muncă dublă. Pe terenul de antrenament m-am implicat și am făcut exact ce au făcut și ceilalți colegi ai mei, Jerry (Ionel Gane) și Costi (Florin Constantinovici).

Eu studiam adversarul cu Edi și la FCSB și la CFR Cluj. Mi-a plăcut foarte mult să fac asta și m-am implicat. Când vezi multe meciuri te dezvolți foarte mult. Am fost la Tottenham, la Drăgușin, iar secunzii fac obligatoriu ce fac și eu, analiză video. În fotbalul mare ăsta e secundul modern.

Analistul video scoate doar imaginile, dar secundul este cel care se uită și dă ok-ul. Secundul este cel care trage concluziile finale ce trebuie prezentate antrenorului principal și echipei”.

800 de euro a avut salariu lunar Alexandru Radu la echipa națională

a avut salariu lunar Alexandru Radu la echipa națională 11 ani au trecut de când ”Cartof” face parte din staff-ul lui Edi Iordănescu. Radu i-a fost secund lui Edi prima dată în 2013 la Fortuna Brazi