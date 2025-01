Oamenii de încredere ai ministrului Tanczos Barna. Pe cine a adus „ministrul cu mână de fier” la Finanțe

Cel mai delicat portofoliu din noul Guvern Ciolacu II i-a revenit liderului UDMR, Tanczos Barna. de a gestiona finanțele țării în contextul noii crize bugetare. Numirile din ultimele zile de la Ministerul Finanțelor arată și că acesta a preferat să-și aducă oamenii de încredere de la Mediu.

Fostul consilier de la Mediu, adus la Finanțe

Prima numire la Ministerul Finanțelor, făcută încă din primele zile din luna ianuarie, după încheierea zilelor libere de Sărbători, a fost cea a lui Raduly Robert Kalman, fostul consilier al ministrului Tanczos Barna în perioada decembrie 2020-iunie 2023, cât timp a condus Ministerul Mediului. Licențiat în economie, cu diplome de la ASE și Institutul Bancar, dar și cu studii făcute la Colegiul Național de Apărare, Raduly Kalman a avut două mandate de deputat (1996-2004) și alte patru de primar al localității Miercurea Ciuc. Acesta va ocupa funcția de secretar de stat.

Cariera sa politică nu a fost lipsită de controverse. În anul 2015 a fost trimis în judecată de către DNA sub acuzația de abuz în serviciu, pentru că ar fi emis ilegal o autorizație de construcție, avea însă să fie achitat definitiv în anul 2000 de către Curtea de Apel Târgu Mureș.

În urmă cu zece ani a fost amendat de către CNCD după ce a declarat, în cadrul unor manifestații de la Miercurea Ciuc, că limba maghiară a devenit obligatorie. „Trăim într-o lume în care limba maghiară a devenit discriminatorie în Miercurea Ciuc. Astăzi este ziua în care trebuie să spunem clar: cunoaşterea limbii maghiare este obligatorie, nu discriminatorie, ci obligatorie în Miercurea Ciuc, începând de la prefect, corespondenţii televiziunilor şi radiourilor româneşti, toată lumea care trăieşte din impozitele secuilor trebuie să ne cunoască limba, limba noastră maternă”.

O altă declarație controversată a acestuia a fost făcută în anul 2015, în contextul anchetei DNA și după ce își dăduse demisia din funcția de primar al localității Miercurea Ciuc. Acesta a spus că Ținutul Secuiesc trăiește „încă o dată, după 1918, vremuri întunecate”, susținând că „acțiunile în forță ale mascaților au devenit un fel de politică de stat”, în condițiile în care „pruncii se scoală dimineața cu mascaţii lângă patul lor”. În discursul său, fostul edil a susținut că este „vocea Ţinutului Secuiesc”.

Ultima sa declarație de avere, depusă în iunie 2023, arată că acesta câștigase peste 100.000 lei de la clubul de fotbal din Miercurea Ciuc, Csikszereda, club aflat anul acesta aproape de promovare în Liga I, și alți 22.000 lei, indemnizația din Consiliul de Supraveghere al SC RetuRO.

Alți 12.000 lei au provenit de la firma SC MMK Kadaram SRL, unde a fost salariat. Această firmă, care oferă servicii suport pentru companii, este deținută chiar de către soția sa. Înființată în anul 2015, societatea cunoaște o creștere a cifrei de afaceri după anul 2020, când ajunge de la 58.000 lei la aproape 280.000 lei în 2023. Profitul firmei cu un singur angajat este de 50% din cifra de afaceri.

Robert Kalman, numit în locul unei apropiate a Elenei Udrea

În data de 9 ianuarie, aceeași zi în care Robert Kalman era numit secretar de stat, de la Ministerul Finanțelor era eliberată din funcția de secretar de stat Carmen Moraru, care era mutată la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Carmen Moraru , cu care a lucrat la organizarea Galei Bute, dar care a colaborat cu procurorii DNA, oferindu-le informații cu privire la circuitul banilor de la acest eveniment. Numirea lui Carmen Moraru la MIPE marchează al cincilea minister, toate sub conducere liberată, în care a lucrat doar în guvernarea PNL-PSD.

Numirea acesteia la Ministerul Finanțelor se produsese în urmă cu doi ani, urmându-l pe ministrul Boloș de la MIPE la MFP. În cadrul Ministerului Finanțelor a beneficiat de mai multe indemnizații, cea mai importantă fiind prezența în CIFGA, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări al EximBank. În anul 2023, doar această indemnizație s-a ridicat la peste 150.000 ron.

Directoare cu ștate vechi la Mediu, trecută la Finanțe

La o săptămână după numirea lui Kalman, premierul Ciolacu a semnat alte două numiri la Ministerul Finanțelor al lui Tanczos Barna. Este vorba de două directoare din Ministerul Mediului, ce au trecut acum la Finanțe.

Mai exact, este vorba despre Speranța-Georgeta Ionescu, directoare în cadrul Ministerului Mediului începând cu anul 2014, cu o perioadă petrecută și la Ministerul Muncii. Numele acesteia apare într-un dosar instrumentat de DNA Oradea, în care a fost trimisă în judecată în decembrie 2017 pentru luare de mită și trafic de influență. Procurorii au acuzat-o că a intervenit în cadrul unei licitații publice pentru a ajuta firma omului de afaceri Mircea Marcu să câștige un contract public de lucrări în județul Constanța.

Procurorii DNA au susținut că pentru acest lucru, directoarea economică . Dosarul DNA a avut la bază interceptările realizate cu ajutorul SRI în care Speranța Ionescu discută cu Szepessy Szabolcs, consilierul ministrului Borbely din Guvernul Boc, despre ce mașină prefera.

„Speranţa Ionescu: Deci, Audi A3… Mini Cooper sau,… Mercedes clasa A

Szepessy Szabolcs: A3.

Speranţa Ionescu: A3? (râde)

Szepessy Szabolcs: Cooper-u’… sau Cooper-u’ sau A3-u’.

Speranţa Ionescu: Sau Mini Cooper-u sau A3-u? A3-u, tu, că-n Mini Cooper zici că sunt păpuşă.

Szepessy Szabolcs: Eu zic ca A3-u’ e o maşina bună.

Speranţa Ionescu: A3-u’?

Szepessy Szabolcs: (neinteligibil), nu?

Speranţa Ionescu: Da, da. Da, da, da. La asta visam eu”.

În ceea ce privește geanta Louis Vuitton, în interceptări aceasta povestește cum nu i-a plăcut geanta cumpărată de omul de afaceri și a fost la magazinul dintr-un hotel de cinci stele din Capitală pentru a o schimba.

„Speranţa Ionescu: Şi-n rest ce să-ţi spun? Am fost, mi-am schimbat geanta… Este albastră!

Szepessy Szabolcs: Hm.

Speranţa Ionescu: Este bleumarin. Albastru închis, dar nu e neagră!”

În martie 2021, Curtea de Apel București avea să o achite definitiv, cu opinie majoritară, pe Speranța-Georgeta Ionescu. Verdictul avea să vină însă după ce judecătorii au eliminat toate interceptările obținute de DNA cu ajutorul SRI pe baza deciziilor CCR.

Consilieră de la Mediu, la Finanțe

Cea de-a doua șefă din Ministerul Mediului ajunsă la Ministerul Finanțelor este Rada-Cosmina Crăciun, angajată la minister din octombrie 2005. Absolventă de teologie la UBB, aceasta a lucrat în primii ani din carieră la compania European Drinks din Oradea. După un an și jumătate de muncă ca asistent relații publice ajunge direct la Ministerul Mediului în poziția de director de cabinet al unui secretar de stat.

La acest minister ocupă practic aceeași funcție, fiind consilier personal al unui secretar de stat până în 2013, atunci când timp de un an este consiliera ministrului, iar apoi din nou, până în anul 2017. Atunci, timp de un an este directorul de cabinet al ministrului pentru relația cu parlamentul, iar din 2018, director de cabinet al ministrului mediului. Între 2013 și 2019 a ocupat și funcția de consilier juridic la Fondul de Garantare al Drepturilor din Sistemul de Pensii Private. Anul trecut a făcut parte din Consiliul de Administrație al ANM.

Are un master în Știința Mediului, tot la UBB, licențiată în Drept la Spiru Haret și absolventă a cursurilor de diplomație de la IDR. În anul 2017 a figurat printre organizat de Colegiul Național de Apărare, dar acest curs nu apare în CV-ul de pe site-ul ANM. Nu a avut probleme cu DNA-ul, însă o parte din oficialii pe care i-a consiliat da, cum a fost cazul

Speranța-Georgeta Ionescu și Rada-Cosmina Crăciun vor ocupa funcția de secretar general adjunct în Ministerul Finanțelor.

Angajata SRI, mutată de la Finanțe la Fonduri Europene

În ziua în care premierul semna numirea celor două la Ministerul Finanțelor, de la același minister pleca Liliana Anghel, cea care marți, 21 ianuarie, era numită secretar general în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Liliana Anghel avea să intre în atenția presei în martie 2023, atunci când fostul ministrul al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a povestit cum o fostă secretară de stat din minister s-a prezentat după demitere drept colonel SRI și reprezentant al Serviciului Român de Informații și că ar urma să fie angajată pe un post de director în ministerul condus atunci de Marcel Boloș.

De altfel, în cea mai recentă declarație de avere depusă de aceasta, din noiembrie 2024, aceasta menționează că este salariată a Unității Militare 0929, unitate militară ce aparține SRI. Prima numire în aparatul guvernamental apare în Monitorul Oficial în anul 2019, secretar general în MFE, iar până în prezent a trecut în mai multe rânduri la Finanțe și înapoi la MIPE.

Tot în ultimele declarații de avere, aceasta menționează un împrumut de 15.000 de euro acordat unei firme de consultanță în afaceri cu sediul în Săftica, LMT Consulting and

Training, firmă unde acționar unic figurează Anghel Teodor George, firmă în care soții Anghel au figurat ca acționari între 2016 și 2020. În prezent, firma are datorii de peste 150.000 lei și zero cifră de afaceri.