Oamenii din spatele sondajelor la alegerile prezidențiale. Cine conduce și ce profituri au avut firmele cu rol cheie în cursa pentru Cotroceni

Este foarte ușor pentru susținătorii unui candidat sau ai altuia să critice cifrele oferite de diferite sondaje de opinie, uitând însă că acestea reprezintă, în cel mai bun caz, o imagine de moment a cursei electorale, ce nu poate fi comparată cu rezultatul final. Nu în ultimul rând aceste sondaje nu sunt o știință exactă, oferind o marjă de eroare oficială suficientă să schimbe chiar ordinea prezentată. Spre exemplu, o marjă de eroare de 3% înseamnă o diferență de până la 6 procente între doi candidați. Nu în ultimul rând, nu trebuie ignorat cine comandă și dă publicității un sondaj.

Oamenii din spatele caselor de sondare

Miercuri, 16 aprilie, am avut parte de un nou sondaj de opinie privind alegerile prezidențiale, de această date cu cifre surprinzătoare. Mai exact, candidatul coaliției, care era dat pe locul secund de cele mai multe sondaje recente apare doar pe locul patru, iar distanța dintre Simion (31%) și Nicușor Dan (28%) este de doar trei procente. Sondajul, realizat într-o perioadă destul de lungă 4-14 aprilie, aparține celor de la IRSOP.

IRSOP Market Research & Consulting SRL a fost înființat în anul 1990 prin HG, fiind practic institutul statului de sondare a opiniei publice. IRSOP, astăzi o companie pe piața liberă, este condusă de profesorul Petru Datculescu, care a ajuns astăzi unicul acționar al companiei. În 2023, firma a avut o cifră de afaceri de 559.000 lei, declarând pierderi de 93.000 lei. Cu datorii de peste 1,1 milioane lei, ultimul an în care firma a avut venituri de peste un milion de lei a fost 2016.

Cu o zi înainte, marți, în presă a apărut un nou sondaj cu privire la cursa pentru Cotroceni, . Practic, în a doua săptămână de campanie electorală, cei de la AtlasIntel au dat publicității cel de-al doilea sondaj realizat în această campanie. Dacă primul sondaj, realizat în perioada 13-15 martie, îl dădea pe Nicușor Dan pe locul secund cu 26%, în spatele lui Simion cu 30%, cel de marți arată o revenire puternică a lui Crin Antonescu, și o scădere de cinci procente pentru primarul Capitalei.

AtlasIntel este o companie braziliană, unde , cel care a și fondat compania împreună cu partenerul său de viață, Thiago Costa. Compania de „big data” operează atât în România cât și în mai multe state din America de Sud, Europa dar și Statele Unite. De altfel, aceasta și-a creat un renume cu sondajele realizate pentru alegerile din SUA, sondajele sale fiind .

Andrei Roman este absolvent al Colegiului Sf. Sava din București, promoția 2004, iar apoi și-a continuat studiile în Marea Britanie și SUA, cu un master și un doctorat la Harvard. Acesta a pus bazele companiei de analiză și cercetare în anul 2016, după aproape doi ani petrecuți la firma McKinsey & Company, și cu un stagiu la Goldman Sachs. În martie 2024, deci cu opt luni înainte de alegeri, acesta declara pentru presa din România că există șanse mari ca un candidat extremist să ajungă în turul II.

AtlasInter nu este listată la bursă, așa că nu avem acces la datele sale financiare în acest moment, însă știm rezultatele pentru casele de sondare ce operează pe piața din România. Deși nu există încă date financiare pentru anul 2024 pentru toate companiile, pentru cele care au publice rezultatele financiare se observă că anul 2024 a adus o creștere substanțială a veniturilor.

Venituri importante pentru casele de sondare

Este cazul celor de la Avangarde, cei care au venit și ei cu un sondaj în aceste alegeri prezidențiale, realizat în perioada 19-23 martie, sondajul lor l-a dat pe Simion pe prima poziție (30%), fiind urmat de Crin Antonescu (23%) și Nicușor Dan (21%). Compania este deținută de către sociologul Marius Pieleanu, iar în anul 2024 a raportat venituri de 2,44 milioane lei și un profit net de 992.000 lei. Față de anul 2019, ultima oară când am avut alegeri locale și prezidențiale, veniturile companiei s-au înjumătățit. În acel an compania anunța o cifră de afaceri de 5,89 milioane lei și un profit net de 4,35 milioane.

Sociologul Marius Pieleanu a fost în centrul scandalului de hărțuire sexuală de la SNSPA, și a anunțat inițiat că se retrage de la catedră, însă la începutul acestui an a revenit la cursuri după ce comisia de etică a universității a închis cazul din lipsă de probe. Numele lui Pieleanu a fost asociat cu o a doua firmă de sondaje, The Center For International Research And Analyses SRL, pe scurt CIRA.

Această firmă nu a publicat sondaje pentru alegerile prezidențiale din mai, însă la alegerile precedente din luna noiembrie a dat publicității un sondat surprinzător, cu liberalul Nicolae Ciucă pe locul secund. Datele de la Registrul Comerțului arată că unic asociat în această firmă este sociologul Vladimir Ionaș, cunoscut la unul dintre sociologii de la Avangarde. În plus,

Înființată în martie 2021, CIRA SRL, care are un singur angajat, a avut în 2023 venituri de 2,17 milioane lei și un profit net de 1,25 milioane. Adică un profit cu 150.000 lei mai mare decât cel al Avangarde în același an 2023.

Contracte publice uriașe

Una dintre cele mai profitabile firme din domeniu rămâne Centrul de Sociologie Urbană și Regională CURS SRL, companie deținută de fostul jurnalist de la Antena3, Iosif Buble. Cifrele pe anul 2023 arată venituri de 5 milioane lei și un profit net de 3,4 milioane. Chiar dacă nu a fost un an electoral, veniturile firmei se apropie de cele realizate în anul 2019, atunci când compania a avut o cifră de afaceri de 6 milioane lei, cu un profit de 4,3 milioane.

Profiturile firmei de sondare a opiniei publice se văd și în declarația de avere a deputatei PSD, fostă PNL, Diana Tușa. Potrivit documentului, soțul acesteia a încasat, sub formă de dividende, peste 2,5 milioane lei doar de la această firmă. Compania a beneficiat de mai multe contracte publice în ultimii ani, potrivit platformei Termene, valoarea achizițiilor directe în anul 2024 se ridică la peste 600.000 lei. E vorba de contracte publice cu instituții precum Administrația Străzilor București, Ministerul Familiei sau CJ Ilfov.

Cei de la CURS au venit deja cu două sondaje, cel mai recent chiar la începutul acestei săptămâni, comandat de PNL. este pe locul secund, la doar trei procente în spate. Cei de la CURS au dat un sondaj imediat după primul tur al alegerilor din iarna trecută, în finala cu Elena Lasconi. Sondajul venea după ce cei de la CURS rataseră complet sondajele de la alegerile prezidențiale, inclusiv exit-poll-ul din ziua alegerilor.

Un alt jurnalist pe piața sondajelor

Tot la începutul acestei săptămâni , care dădea diferența dintre Simion și Crin Antonescu la doar un singur procent. Compania Flashdata este cea mai nouă pe piață, fiind înființată în anul 2023. Firma este deținută de trei asociați, cel mai cunoscut fiind jurnalistul de la Cațavenții, Doru Bușcu, care deține 34% din capitalul social al firmei.

În anul 2023, firma Flashdata a avut o cifră de afaceri de 24.700 lei, cu pierderi de peste 12.000 lei. Doru Bușcu are mai multe firme de consultanță, mai multe dintre firmele sale au beneficiat de contracte cu o firmă a unui apropiat al liderului PSD. Pe de altă parte, publicația Cațavencii a rămas constant critică la adresa social-democraților.

INSCOP, compania cu cea mai mare credibilitate

Poate casa de sondare cu cea mai mare autoritate câștigată printre comentatorii politici, INSCOP este și una dintre puținele firme care nu au ieșit public cu sondaje privind alegerile prezidențiale din luna mai. Inscop Cercetare SRL a fost înființată în anul 2013, iar în anul 2023 a avut o cifră de afaceri de 2,38 milioane lei, cu un profit net de 876.000 lei. Cifrele sunt comparabile cu anul 2020, an cu alegeri generale, an în care această firmă a avut venituri de 2,1 milioane și profit de 488.000 lei. Compania a realizat o serie de cercetări pentru mai multe ONG-uri, iar la capitolul contracte publice, acestea sunt în număr de 3, toate cu universități din Capitală. Ultimul este în anul 2025, încheiat cu ASE, pentru suma de 108.000 lei.

Compania este deținută și condusă de către sociologul Remus Ștefureac. Acesta este fostul consilier al senatorului PSD George Maior în perioada în care acesta a condus SRI (2008-2011), dar și în perioada în care acesta a fost numit ambasador al României în SUA.

Remus Ștefureac are și propria firmă de consultanță și PR, Strategic Thinking Group SRL, înființată în anul 2005. Anul 2023 a fost cel mai bun an financiar pentru această firmă, cu venituri de peste 800.000 lei, și un profit net de 596.000 lei. Recent a intrat și pe piața media, având 20% din firma Strategic Media SRL. În plus, este unul dintre administratorii companiei Niro Investment SA.

Alte nume pe piața sondajelor electorale sunt companiile MKOR Consultanță SRL, firmă înființată și condusă de către Cori Cimpoca, specialistă în marketing cu studii la UBB. În 2023, firma a ajuns la o cifră de afaceri de 950.000 lei, și pierderi de 6.700 lei. O altă firmă, CULT Market Research SRL, cu o cifră de afaceri de peste 2,5 milioane în 2023 și un profit net de 780.000 lei, este deținută de doi sociologi, Paul Claudiu Acatrini și Aurelian Zodieru.

Sondaje ale fostului purtător de cuvânt al Guvernului Ponta

Primul sondaj care l-a dat pe Victor Ponta pe locul secund în preferințele alegătorilor a fost sondajul Sociopol din 17-18 martie, în care fostul premier PSD avea 23%, cu șase procente peste următorul clasat, Nicușor Dan. Cercetare Consultanță Sociologică Sociopol SRL și Sociopol SRL sunt cele două firme unde acționar este sociologul Mirel Palada, fostul purtător de cuvânt al Guvernului Ponta. Ambele firme au fost înființate în anul 2013, imediat după ce acesta a părăsit Palatul Victoria. În 2020 a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu suspendare pentru agresiunea la adresa senatorului Mihai Goțiu, în timpul unei emisiuni TV.

Prima dintre cele două firme a avut în anul 2023 o cifră de afaceri de 2,6 milioane lei, cu profituri nete de 973.000 lei. Spre comparație, în anul electoral 2020, firma a avut venituri de 1,4 milioane lei și un profit net de 1,2 milioane.

Cea de-a doua firmă deținută de Mirel Palada, Sociopol SRL, are rezultate ceva mai modeste, cu venituri de doar 60.000 lei în anul 2023. În anul 2019, firma avea încasări de peste un milion de lei, cu un profit de peste 670.000 lei în acel an.

Pe lângă Sociopol, există alte două firme deținute de foști și actuali lideri PSD, dar care însă nu au ieșit pe piață cu sondaje în actuala campanie pentru Cotroceni. Este vorba de IMAS, institutul de sondare unde pachetul majoritar al acțiunilor este deținut de sociologul Alin Teodorescu (fost lider important al PSD), dar și de Metro Media Transilvania, firma deținută (în acte) de către soția europarlamentarului PSD, Vasile Dîncu.

În anul 2023, IMAS a avut venituri de 2,3 milioane lei, și un profit net de doar 279.000 lei, în timp ce firma familiei Dîncu a declarat o cifră de afaceri de 1,01 milioane și un profit net de 382.000 lei. Față de anul anterior, Metro Media Transilvania cifrele au fost în scădere puternică, având 1,2 milioane lei profit net la o cifră de afaceri de 1,8 milioane.

Nume noi pe piața sondajelor electorale

Unul din numele noi apărute pe piața sondajelor politice. Spre exemplu, unul din sondajele care la finalul lunii martie îl dădeau pe Crin Antonescu pe locul secund, la mică distanță de George Simion, era cel realizat de cei de la ARA Public Opinion. Firma a fost înființată la finalul anului 2021, iar 85% din capitalul social al companiei este deținut de către Vasile Laurențiu Andrei. Acesta este ginerele lui Dan Voiculescu, fiind fostul soț al Corinei Voiculescu, fiica cea mică a fondatorului Antenelor.

Firma a ieșit pe piață cu mai multe sondaje și în perioada alegerilor locale, cele mai multe la comanda Antena 3, toate cu scoruri bune pentru liderul PUSL, Popescu Piedone. Compania a avut un an financiar 2023 excelent, cu venituri de 2,49 milioane lei, aproape duble față de anul anterior, însă a declarat un profit net de doar 126.000 lei, de trei ori mai mic decât în anul 2022.

Cel mai recent sondaj realizat de cei de la ARA, dat publicității marți seară de către Antena3, arăta o diferență de sub un procent între George Simion și Crin Antonescu, clasat pe locul secund.

Poate sondajul care a urcat la maxim presiunea asupra Elenei Lasconi de a renunța la cursa pentru Cotroceni a fost sondajul Verifield, realizat la comanda și publicat chiar de către Nicușor Dan. Sondajul, publicat în urmă cu două săptămâni, era primul care-l dădea pe Victor Ponta pe locul secund, făcând posibil un . În alegerile din noiembrie, firma a lucrat cu cei de la USR, , identificând creșterea spectaculoasă în preferințele alegătorilor pentru Călin Georgescu.

Datele financiare pentru anul 2024 arată că firma Verifield a avut venituri de 2,4 milioane lei, realizând un profit net de 1,6 milioane. Cu un an înainte, firma avea o cifră de afaceri de 1,3 milioane și declara pierderi de 145.000 lei. Firma este deținută de o anume Ene Ecaterina, persoană despre care nu există informații publice, iar director este sociologul Emil Pîslaru, care apare ca administrator al mai multor firme din grupul Veriflield. Una din firmele lui Emil Pîslaru, Operations Research SRL, din Cluj, a derulat o serie de proiecte POSDRU împreună cu Sociopol, firma lui Mirel Palada, și alți asociați ai acestuia din urmă. , iar UBB, implicată și ea în proiect a acuzat că unele sume de bani nu au fost plătite.

Un ultim nume care a apărut pe piața sondajelor din România este DataEcho, o companie despre care nu am reușit să aflăm nimic, nici măcar dacă este o firmă cu capital românesc sau nu. Ea a dat și singurul sondaj în care Nicușor Dan este pe primul loc, fiind și singurul sondaj cu „recrutare digitală aleatorie”, practic vorbim de un formular online, completat de cine a dorit, aparent fără accent pe modul în care a fost ales eșantionul.