Oamenii doriți de fanii FC U Craiova pun presiune pe Adrian Mititelu! “N-aș spune nu”

E din nou iureș la FC U Craiova, după ce echipa a ajuns în zona retrogradării. Patronul , după 1-1, acasă, cu Poli Iași, iar fanii reveniți de puțin timp lângă echipă au luat iarăși foc. Ultrașii îi cer finanțatorului să facă revoluție la nivelul staff-ului tehnic și administrativ și să instaleze urgent tripleta Marcel Iancu – președinte, Nicolo Napoli – antrenor, Marian Bondrea – director tehnic. în fața sediului FC U Craiova la adresa lui Adrian Mititelu.

Marian Bondrea și Marcel Iancu pun presiune pe Adrian Mititelu

”Marcel Iancu președinte, Nicolo Napoli antrenor, Marian Bondrea (omul care a adus ultima Cupă în 1993) director tehnic este staff-ul care poate scoate echipa din impas! Aducând astfel de oameni în club, Mititelu ar închide gura tuturor constestatarilor și ar atrage suporterii alături de echipă.

În aceste momente grele echipa are nevoie de profesioniști și de sprijinul suporterilor. Pușcas, Zelgin, Săceanu OUT, Blondu în peluză nu în club! Nu mai este timp de experimente. Ajunge!”, este comunicatul postat miercuri, 28 februarie, pe , care reunește cea mai mare comunitate de susținători ai lui FC U Craiova.

Nicolo Napoli ar reveni la FC U Craiova pentru a zecea oară

Toți cei trei nominalizați de fani s-au arătat dispuși să pună umărul la redresarea echipei FC U Craiova. pentru a zecea oară la FC U dacă îl cheamă Adrian Mititelu. „Știu că suporterii vor să mă întorc la echipă, dar pentru asta trebuie să mă sune domnul Mititelu. Apoi voi decide: vin sau nu vin. Nu cred că mă va suna, pentru că este orgolios.

Dacă mă sună și îmi spune ‘Nico am nevoie de tine!’ vedem ce facem. Pentru suporteri m-aș întoarce la Craiova. Eu sunt cu suporterii mei. Tot timpul îmi scriu: ‘De ce nu vii?’, ‘Tu ești numărul 1’. Eu le spun mereu că patronul trebuie să mă sune”.

Marcel Iancu: ”Pentru un proiect serios și pentru binele lui FC U Craiova n-aș spune nu unei reveniri”.

La rândul lor, Marian Bondrea, 73 de ani, și Marcel Iancu, 64 de ani, și-au arătat disponibilitatea să revină la FC U Craiova, dacă Adrian Mititelu va apela la serviciile lor.

Marcel Iancu, omul care l-a susținut mereu pe Nicolo Napoli, este gata să șteargă cu buretele și să lucreze din nou pentru FC U Craiova. ”Pentru un proiect serios cu Marian Bondrea și cu Nicolo Napoli și pentru binele acestui club n-aș spune nu unei reveniri”.

Marian Bondrea: ”Mă bucură aprecierea fanilor, dar e puțin probabil să mă caute Adrian Mititelu”

”Mă bucur că suporterii nu m-au uitat și s-au gândit la mine. Mi-ar făcea mare plăcere să revin om de fotbal. M-aș bucura să fie așa. Am nostalgie încă, vizionez cam toate jocurile, dar e puțin probabil să mă caute domnul Mititelu. N-am avut o relație apropia cu dânsul. Ne-am întâlnit de câteva ori, cred că de vreo zece ori. Îl apreciez enorm pentru investițiile făcute în acest club din banii lui. Chiar nu-i înțeleg pe cei care îl huiduie”, a declarat Marian Bondrea pentru FANATIK.

Fostul antrenor a explicat că are o relație bună cu Marcel Iancu și că îl apreciază pe Nicolo Napoli. ”Cu Marcel Iancu am lucrat împreună la Electroputere în perioada bună a noastră. Pe Nicolo Napoli nu-l cunosc foarte bine, dar prin prisma rezultatelor este un antrenor bun. Cu Napoli nu pot spune că sunt prieten, am avut o relație de ‘Bună ziua, bună ziua’”, a precizat Marian Bondrea, care a avut patru mandate la Universitatea Craiova, în perioada 1993–1994, 1999, 2001 și 2005. Cu Marian Bondrea antrenor Universitatea Craiova cucerit Cupa României în 1993, după o finală cu Dacia Unirea Brăila, scor 2-0.

”Cei de la Universitatea nu m-au invitat niciodată la meciuri”

Marian Bondrea s-a arătat dezamăgit că nu a mai fost băgat în seamă de oficialii Universității Craiova. ”Nu mai e nevoie de noi ăștia mai bătrâni. Nu m-au invitat niciodată. Puteau să mă pună și pe mine pe la Centru de copii și juniori, să urmăresc antrenamente, jucători. Am peste 90 de meciuri pe banca Universității Craiova, și cu toate astea mă mai cheamă la meciuri fostul magazioner Ion Împușcătoiu sau Ovidiu Costeștin”.

Marian Bondrea se ferește să dea un verdict personal referitor la disputa care a împărțit Craiova în două. ”Mi-e foarte greu să spun care este adevărata Universitatea, CS sau FCU 1948. Numai cineva care cunoaște actele poate spune. Știu doar că tradiția echipei Universitatea Craiova a fost a Universității. Eu de acolo am plecat, am fost student la zi, la 22 de ani am terminat facultatea.

Nu mai știm nici care e Dinamo, care e Steaua. Guvernanții ar trebui trași la răspundere. Nu poți să permiți să schimbi societățile, mai pui o cifră sau o literă, și transferi de colo-colo… Acum e o babilonie, tot felul de chichițe juridice ca să evite plata unor sume de bani”.

Adrian Mititelu a dat de înțeles că nu ține cont de planurile suporterilor. .