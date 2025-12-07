Oamenii lui Cătălin Drulă, campanie în online în ziua votării. Cum a încercat USR-ul să-și mobilizeze electoratul

ADVERTISEMENT

Ultimul sondaj (independent) publicat chiar în ultima zi de campanie electorală l-a plasat pe Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, abia pe poziția a patra, la aproape zece puncte distanță de Anca Alexandrescu, candidata cotată cu cel mai mare procent. Cu o campanie electorală mai scurtă, de doar două săptămâni, și fără dezbateri electorale – unul dintre narativele promovate de către cei de la USR a fost că Drulă este o victimă a unui fenomen generalizat, de manipulare al sondajelor electorale.

Mesajele electorale ale oamenilor lui Cătălin Drulă

Capitala a fost întotdeauna fieful dreptei, fie că vorbim de PNL sau USR. Cu un candidat unic, o victorie ar fi fost aproape sigură, însă PSD s-a opus direct planurilor unei alianțe electorale între liberali și USR. Astfel că cele două partide și-au aruncat în luptă cei mai buni oameni – Cătălin Drulă, fostul președinte al partidului, și Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, reales cu peste 70% la ultimele alegeri.

Astfel că, în locul unei alianțe pentru unirea electoratului de dreapta, scurta campanie electorală a fost marcată chiar de lupta dintre cei doi candidați. A fost o luptă în care s-a ajuns și la atacuri personale, metaforele „oaie cu șorici” sau „cancer și sida” (folosite de Drulă) au reprezentat un episod inedit pentru un partid care anterior promovase ideea de „oameni noi în politică”. Aceste atacuri au venit însă în contextul în care, în toate sondajele date publicității, candidatul USR se afla în urma lui Ciprian Ciucu.

Astfel că, în ziua alegerilor USR avea de luptat cu narativul promovat de liberali în ultima săptămână: votul util sau votul rațional pentru candidatul dreptei, ca singura opțiune pentru a evita o victorie fie a candidatei suveraniste, fie a candidatului PSD. Mesajele venite, chiar și de la lideri importanți ai partidului, în ziua votului a fost că Drulă este candidatul cel mai bine clasat, că sondajele „au mințit” și că Drulă este singura șansă pentru a asigura că dreapta politică păstrează Primăria Capitalei.

„Bucureșteni, haideți la vot! Exit poll-urile arată deja că sondajele au fost manipulate”, și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, cu puțin înainte de ora 14.00.

„Sondajele au mințit cu nerușinare. Hai la vot”, a scris Vlad Voiculescu la o oră de la primul mesaj.

Campanie pentru Primăria Capitalei

Deși USR-ul și PNL-ul condus de Ilie Bolojan sunt aliați în actuala coaliție, iar aripa liberală condusă de actualul premier pare să fie singura forță politică care încă dorește USR-ul la guvernare, ultimele două săptămâni au fost marcate de campania dură purtată de USR împotriva lui Ciprian Ciucu – acuzat că ar fi un primar al mafiei imobiliare sau un susținător al alianței cu PSD din fosta guvernare (USR se află la guvernare alături de PSD).

Aceeași idee a fost aruncată duminică în mesajele liderilor USR, mesaje destinate, în mod evident, propriului electorat

„Au venit datele exit poll. Candidatul anti mafia imobiliară este în fața candidatului care a manipulat cu sondajele”, a scris și deputatul Alexandru Dimitriu. Trebuie subliniat că USR nu a comandat niciun exit poll, și și dacă ar fi avut aceste informații, publicarea lor în timpul zilei rămâne ilegală.

„Candidatul care se opune Mafiei Imobiliare se află pe locul al doilea, înaintea celui care a manipulat sondajele la greu în ultimele două săptămâni. Dacă ar avea un minim bun-simț, candidatul care a manipulat la greu si a fugit de dezbateri și-ar îndemna electoratul să-l susțină pe cel care are cu adevărat șanse să-l învingă pe candidatul roșu”, a scris pe Facebook Alin Apostol, fost deputat USR, vorbind și el de un exit poll la ora 12.00.

Practic, liderii USR au ieșit public cu mesaje similare, pentru propriul electorat, încercând să oprească o scurgere a voturilor spre Ciprian Ciucu din partea alegătorilor care sunt mai speriați de o posibilă victorie a Ancăi Alexandrescu sau Daniel Băluță.

Cu ce masaje au venit cei din tabăra lui Ciucu

Evident, aceste mesaje nu puteau fi ignorate, în special în tabăra liberalilor. Chiar și că există o singură competiție între doi candidați.

„Unele partide nu au învățat nimic și fac aceleași prostii pe care le-au făcut în ultimii 35 de ani de zile. Acum trimit „pe surse” cifre false și ei știu asta. În acest moment suntem doar doi competitori cu șanse! Restul e manipulare pentru a ține alți competitori, fără șanse, în viață”, a scris candidatul PNL.

Un alt mesaj important a venit și din partea lui Ludovic Orban, pentru electoratul de dreapta.

„Situația este așa cum v-am prezentat-o în aparițiile publice și postările din ultima săptămână. Bătălia se dă între doi candidați, aflați umăr la umăr. Ceilalți candidați se află la o distanță foarte mare de primii doi clasați.. De exemplu, pe culoarul din dreapta diferența dintre cel mai bine clasat și următorul este de peste 12 procente”, a spus și Orban.

Analistul politic Cristian Hrituc a catalogat drept manipulare strategia folosită de cei de la USR cu invocarea unor date din exitpoll-uri, acesta fiind de părere că locul patru din sondaje nu are cum să fie depășit de către candidatul USR. „USR face astăzi cam ce făcea și face PSD: aceeași manipulare ieftină. O să se vadă foarte clar la ora 21. Când ești pe locul 4, rămâi pe locul 4, iar scorul va spune tot”, a scris acesta pe Facebook.