“Oamenii nu înțeleg asta!” Reacția lui Răzvan Lucescu, după ce echipa lui a șutat de 23 de ori la poartă la un meci în deplasare

După ce s-a chinuit în Cupa Greciei cu Atromitos, pe care a eliminat-o la loviturile de departajare, PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins, în deplasare, cu scorul de 3-0, formația Panetolikos, într-un meci din etapa a 16-a a campionatului Greciei.

PAOK Salonic a învins cu 3-0 în deplasare

Elevii lui Răzvan Lucescu au rezolvat meciul în 31 de minute, prin golurile marcate de Konstantelias (’26, ’57) şi Giakoumakis (‘45+1). Echipa adversă, la care Alexandru Măţan a jucat pe toată durata partidei, n-a avut nicio șansă în fața furiei vulturilor.

La PAOK, a debutat, în campionat, și Zafeiras, international grec pentru care PAOK a plătit 11 milioane de euro. Fotbalistul venit de la Slavia Praga a avut o evoluție bună, dar antrenorul român a cerut răbdare în privința lui.

Răzvan Lucescu cere răbdare pentru Zafeiris

„Este al doilea meci la rând în care jucăm bine, creăm ocazii, marcăm. Nu sunt multe lucruri de spus. A fost un joc foarte bun pentru noi, excelent în ceea ce privește modul în care jucătorii noștri l-au gestionat. Am obținut cele trei puncte și mergem mai departe.

Zafiris e un jucător de top, și jocul lui se va îmbunătăți constant. Nu putem privi în sus și gata, vine un miracol. Uitați-vă la Michailidis la ce nivel a ajuns. I-a luat timp să ajungă la un nivel atât de înalt și să capete încredere. Konstantelias are, de asemenea, o calitate extraordinară.

Important este ca echipa să aibă o chimie excelentă. În acest context, toți jucătorii vor oferi tot mai multe lucruri bune. În fotbal, timpul este necesar. Oamenii nu înțeleg asta”, a spus antrenorul român,

Statistica meciului a fost devastatoare în favoarea lui PAOK. Echipa lui Răzvan a avut 65% posesie, 23 de șuturi la poartă, 8 șuturi pe poartă, 8 cornere și 6 ocazii mari.

Grecii au urcat pe locul doi în clasament

Antrenorul român ar putea primi cât de curând un alt fotbalist de top. În ecuația parafării transferului nu a rămas decât ca și cluburile să ajungă la un numitor comun.

După 16 etape, PAOK ocupă locul 2 în clasament, cu 38 de puncte, cu unul mai puţin decât liderul Olympiakos. Pe locul trei este AEK Atena, la care joacă Răzvan Marin, care are meci azi cu Aris Salonic, în deplasare. Panetolikos este pe 9, cu 15 puncte.

Echipa lui Răzvan Lucescu este angrenată și în Europa League, acolo unde mai are de jucat cu Betis Sevilla (acasă) și Lyon (deplasare). PAOK poate mereg mai departe chiar și fără puncte din aceste meciuri, dar depinde de jocul rezultelor.