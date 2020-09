Oana Andoni, fără make-up-ul profesionist de la Pro TV. Imagini din viața reală, departe de micul ecran

Oana Andoni este una dintre cele mai frumoase prezentatoare de știri din România. Vedeta Pro TV are un look impecabil când apare pe micile ecrane, dar în realitate este total diferită. Fără make-up profesionist știrista are o înfățișare naturală, trecând chiar neobservată.

Frumoasa blondină are curaj să apară fără tone de machiaj când nu este pe sticlă. Recent, a împărtășit cu fanii din mediul online câteva imagini din vacanță unde apare naturală, fiind departe de vedeta pe care o știm cu toții de la televizor.

Renumita prezentatoare de la Pro TV a mărturisit în trecut că soțul ei, care nu are niciun fel de legătură cu media, i-a spus că este mult mai frumoasă atunci când nu poartă niciun fel de machiaj, dovadă că vedeta îi urmează sfatul atunci când nu este în atenția publică.

Oana Andoni, fără make-up. Cum arată prezentatoarea complet naturală

„El mi-a zis să fiu cât mai naturală pentru că sinceritatea ajunge mereu la inimile oamenilor din fața televizoarelor”, spunea Oana Andoni în urmă cu ceva timp, relatează libertatea.ro.

Aflată de aproape 20 de ani la cârma știrilor din prime time, blondina este complet diferită în realitate față de micile ecrane când este machiată de un profesionist. Naturală și fără operații estetice, Oana Andoni este apreciată pentru imaginile în care nu are tone de fard.

De altfel, vedeta nu a primit niciun fel de comentariu negativ referitor la naturalețea pe care o afișează cu nonșalanță pe rețelele de socializare. Mamă a doi copii frumoși, Oana Andoni se poate mândri cu o siluetă de invidiat și o stare de spirit excelentă.

Oana Andoni, în culmea fericirii de când a devenit mamă pentru a doua oară

Oana Andoni a născut a doua oară în toamna anului trecut, mai având o fetiță în vârstă de 9 ani. Frumoasa blondină a mărturisit că vestea celei de-a doua sarcini a luat-o prin surprindere, cea mai încântată de faptul că va avea o surioară fiind Erica, fiica sa.

„Nu pot să spun că această veste ne-a luat prin surprindere pentru că atât noi, părinții, cât și bunicii ne-am dorit ca familia noastră să se mărească. Iar Erica, fetița noastră, este cea mai încântată!

Ea ne tot întreba de ce nu are o surioară, insista aproape zilnic cu acest subiect și acum este foarte curioasă cum o să arate cea mică, îi spune deja povești și de-abia așteaptă să o cunoască”, declara știrista înainte să nască a doua oară, informează viva.ro.

