Oana Badea, surpriză de Paște! Bitolia Agathos, o colecție de suflet, lansată chiar în Joia Mare: „A venit și rândul părții spiritualității”

Într-o lume în care moda caută în permanență noi teritorii de explorat, sunt momente în care îndrăznește să pășească dincolo de zona estetică și să atingă o dimensiune profund spirituală. Un astfel de moment a fost marcat de designerul Oana Badea, care a lansat Bitolia Agathos chiar în Joia Mare, un gest simbolic precum un cadou de Paște, încărcat de emoție și sens, ce transformă actul creației vestimentare într-o declarație de credință fără nimic ostentativ.

Bitolia Agathos, noua colecție marca Oana Badea: când hainele se întâlnesc cu credința

În cazul Oanei Badea, creatoarea Bitolia, nu e vorba doar despre o lansare de produs ci o asumare, o poziționare rară pe piața modei, un manifest. Peisajul modern e dominat, de mulți ani încoace, de tendințe efemere, iar pentru mulți credința a devenit perimată și, tocmai de aceea, Oana Badea a gândit o variantă prin care oamenii să se (re)apropie de spiritualitate prin accesorii atent lucrate sau haine care poartă cel mai important simbol al creștinismului: crucea.

Site-ul de pe care pot fi achiziționate produsele Bitolia Agathos a fost lansat, așa cum spuneam mai sus, chiar în Joia Mare din Săptămâna Patimilor, oferă, la fiecare achiziție, o sticlă cu apă sfințită. „Putem spune că e un cadou de Paște, căci am lansat site-ul în Joia Mare, nu cred că e o coincidență, mai ales că nu ne-am propus, dar așa a ieșit și tocmai de aceea ne simțim binecuvântați”, a declarat Oana Badea, în exclusivitate pentru FANATIK.

De la Bitolia Sport la Bitolia Agathos

Binecuvântarea despre care vorbește Oana Badea se regăsește în fiecare detaliu al colecției. Bitolia Agathos nu e doar despre niște haine și accesorii, ci despre o stare, despre o punte dintre material și spiritual, despre curajul de a aduce credința într-un teritoriu în care, până nu demult, părea că nu ar avea ce căuta.

Colecția păstrează ADN-ul deja consacrat al brandului Bitolia, dar îl duce într-o direcție neașteptată. Produsele, de la tricouri, jachete, șepci, căni sau brățări, sunt familiare pentru cei care cunosc deja linia Bitolia Sport. „Produsele pe care le producem cu mândrie în România, precum și cele din galeria Bitolia Sport, au ca bază ceea ce facem de ani buni. Sunt produse vestimentare, tricouri, jachete, geci, prosoape, pe care le-am avut și la Bitolia Sport. Avem căni, brelocuri, șepci. Nu este o noutate pentru noi, ci un exercițiu repetat ani la rând și acum l-am transpus în sfera religioasă”, ne-a mărturisit Oana Badea.

Oana Badea nu s-a lăsat descurajată de scepticismul cu care au fost primite ideile sale: „A venit și rândul spiritualității”

Această continuitate nu este întâmplătoare. Ea reflectă o maturizare a brandului, o evoluție firească a unei echipe care și-a construit în timp know-how-ul și care, acum, simte că este momentul să ducă lucrurile mai departe: „Noi avem know-how-ul pornit de mult, dar acum l-am dus mai departe, către cei dragi noi într-un altfel de exprimare, o exprimare spirituală. A venit și rândul părții spirituale. Așa am simțit-o eu, e pur și simplu dintr-un sentiment interior foarte puternic. Nu aș putea să spun ce m-a mânat exact să fac lucrul acesta, dar așa a ieșit și mă bucur”.

Faptul că are curajul să asocieze brandul Bitolia cu simbolurile creștine nu ar trebui să mire pe nimeni. Oana Badea s-a lovit, la început, de scepticism atunci când a pus sportul în aceeași propoziție cu moda. Nimeni nu i-a dat șanse și a dovedit că ideea conceptului Bitolia Sport a fost nimerită.

„Suntem curajoși de felul nostru, căci atunci când am lansat Bitolia Sport nimeni nu ne-a dat nicio șansă. S-a zis că nu se poate ca o firmă de fashion să se asocieze cu sportul. Chiar am rugat pe cineva să ne facă un site și ne-a spus că este exclus să facă acest site, pentru că asocierea dintre modă și sport nu există. Culmea, peste câțiva ani o groază de firme din modă s-au asociat cu firme din sport”, continuă Oana Badea.

Povestea din spatele conceptului. Crucea bizantină care se află pe produsele Agathos, creată special

Această experiență pare să fi fost, de fapt, o pregătire pentru pasul actual. Pentru că, dacă atunci păreau incompatibile, astăzi să unească moda cu spiritualitatea, un teritoriu și mai sensibil, dar, în același timp, infinit mai profund. „Acum simt că e momentul ca fashionul să se îmbine cu partea spirituală. Noi nu facem obiecte de cult, noi facem obiecte cu influență creștin-ortodoxă, spirituală”, ne-a spus creatoarea produselor Bitolia Agathos.

Bitolia Agathos nu își propune să înlocuiască simbolurile religioase sau să le transforme în obiecte comerciale, ci să le integreze într-o estetică modernă, respectuoasă și atent construită.

Elementele vizuale ale colecției sunt gândite cu o rigoare aproape ritualică. Cromatica este dominată de negru, o alegere care sugerează sobrietate, profunzime și mister. În contrast, broderiile cu fire aurii adaugă o notă de lumină, de sacralitate discretă. „De aceea, toate obiectele noastre spirituale sunt negre; crucea este crucea bizantină, e aceeași cruce peste tot. Toate crucile au fost făcute special, ele se regăsesc peste tot, sunt create special pentru Bitolia Agathos, iar pe obiectele vestimentare, ca și aplicare, avem broderie cu fire aurii”, ne detaliază Oana Badea.

Simbolistica nu se oprește aici. Numele colecției, „Agathos”, are o semnificație profundă, care trimite direct la ideea de dreptate, de echilibru și de credință. „Agathos înseamnă „cel drept”, în traducere. „Prin acest semn vei învinge” este ceea ce a spus Constantin cel Mare în 312, d. Hristos, înaintea unui război, când nimeni nu îi dădea nicio șansă, cerul s-a deschis, a văzut crucea și și-a purtat cu credință oștile către victorie și au fost câștigători. Au asociat credința în semnul crucii cu victoria în momente grele și imposibile”, ne povestește Oana Badea.

La fiecare achiziție de pe site-ul Bitolia Agathos, cumpărătorii primesc o sticlă cu apă sfințită

Această poveste devine, în sine, o metaforă pentru parcursul brandului. Pentru lupta împotriva scepticismului. Pentru credința într-o idee care, la început, părea imposibilă. Un alt element definitoriu al colecției este atenția pentru detaliu și pentru accesibilitate. Crucile și brățările sunt create special pentru Bitolia Agathos, iar multe dintre ele sunt lucrate manual, ceea ce le conferă o valoare aparte.

„Crucile sunt făcute special de noi. Noi am creat designul, brățările sunt lucrate manual. Vrem să ne adresăm publicului larg, de asta nici nu am apelat la metale prețioase în realizarea lor. Aceste gablonțuri nu creează nicio alergie pe piele, sunt anti-alergenice. Sunt unele mai finuțe, altele un pic mai ostentative, în funcție de preferințele fiecăruia”, ne-a mai spus Badea.

Această dorință de a rămâne aproape de oameni, de a nu transforma spiritualitatea într-un lux inaccesibil, este, poate, unul dintre cele mai puternice mesaje ale colecției. Iar surpriza nu se oprește aici. Într-un gest care duce ideea de cadou la un alt nivel, fiecare achiziție de pe vine însoțită de o sticluță cu apă sfințită: „Cât despre apa sfințită îmbuteliată, noi o oferim cadou la fiecare achiziție de pe site-ul Bitolia Agathos. Noi am produs sticlele, etichetele, dopurile, iar apa e într-adevăr sfințită, nu e o glumă, iar noi oferim sticluțele la fiecare cumpărătură".