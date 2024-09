Oana Badea își dezvăluie secretele după lansarea noii colecții Bitolia: „Eu am crescut printre costume”

Oana Badea și echipa de la Bitolia Gallery au transformat Halele Grivița în seara de miercuri, 18 septembrie, într-un adevăra epicentru al modei din România, prezentând cele mai noi ținute purtabile în sezonul de primăvară-vară 2025.

Oana Badea a lansat colecția de haine primăvară-vară 2025. A fost un adevărat spectacol de culoare și frumusețe la Halele Grivița, marca Bitolia Gallery!

De la primul pas făcut în locația aleasă pentru lumea a fost surprinsă de decorurile impresionante, pășind pe covorul roșu, printre copaci, înconjurați de o muzică ambientală plăcută și multă poftă pentru viață și tot ce e frumos.

Oana Badea și-a întâmpinat invitații cu zâmbetul pe buze, ușor emoționată înaintea defilărilor manechinelor sale, într-un compleu albastru electrizant, cu paiete. Printre invitații de marcă de la lansarea noii sale colecții vestimentare s-au numărat bucătarul Ștefan Lungu, un om de nădejde, pe care se poate baza oricând. Au fost și alte personalități din lumea bună a Capitalei. Au mai spus ”prezent”, printre cele mai cunoscute figuri publice, Gianina Corondan și Corina Crețu, fost europarlamentar și comisar european. La un moment dat, după defilare, celebrul Ștefan Lungu a gătit pentru invitați, după cum puteți vedea într-un videoclip, mai jos.

ȘTEFAN LUNGU, SESIUNE DE LIVE-COOKING LA LANSAREA DE MODĂ BITOLIA GALLERY

Pregătirile pentru show-ul toamnei au durat câteva zile bune

Ținutele prezentate în Halele Grivița, transformate complet pentru eveniment (pregătirile cu toată butaforia, standurile amenajate etc. au durat câteva zile bune) au impresionat audiența. De la rochii elegante ce pot fi purtate la orice eveniment de seară până la costume extrem de elegante, pline de strălucire, așa cum a fost și costumul purtat de Oana Badea, fiecare ținută a spus câte o poveste. Fotomodelele au reușit să ducă publicul în de la primul pas făcut pe podium.

Oana Badea a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că pentru colecția primăvară-vară a muncit câteva luni, fiind un concept pe care l-a analizat cu atenție astfel încât totul să fie coerent și atractiv, așa cum avocata pasionată de modă ne-a obișnuit de când a intrat în această branșă.

„Pregătirile pentru acest eveniment au durat câteva zile, dar pentru întregul concept am lucrat aproape trei luni de zile. Tot ce ai văzut aici a durat, într-adevăr, câteva zile de pus în practică. Am avut, însă, o echipă numeroasă și fiecare a avut câte o parte în amenjarea acestui spațiu, iar colecția în sine a durat trei luni ca manoperă, tot.

Colecția am ales să se numească 74: The Creation. 74 nu este un număr, 74 este un an. Avem 74 de ținute, de la ținute foarte sofisticate, elegante, dar mai confortabile, să spun. Acoperim toate genurile de vestimentație feminină, elegantă”, a declarat Oana Badea, pentru FANATIK.

Bitolia Gallery, prezentări de excepție! Noua colecție primăvară-vară 2025: 74 - THE CREATION

Oana Badea oferă lux și eleganță la prețuri accesibile!

Întrebată care e cuvântul care ar defini tot ce a creeat, Oana Badea nu a stat mult pe gânduri: „Singurul cuvânt care ar defini stilul și tot ce creez? Elegant. Cred că eleganța e definitorie atât în această colecție cât și în celelalte”.

Un lucru interesant la rochiile și costumele pe care le-a creat Oana Badea este că sunt destul de accesibile ca preț, dincolo de calitatea materialelor folosite, de grija deosebită pentru croiul hainelor. Oana Badea vrea să se adreseze femeilor care vor să fie chic chiar și cu un buzunar care nu e exagerat de generos. Așa că a dovedit, încă o dată, că se pot face lucruri de calitate și pentru doamnele și domnișoarele care nu-și permit zeci de mii de euro să se îmbrace de la brandurile de lux din afară. Există, așadar, lux și pe sume accesibile!

„Da, prețurile sunt accesibile, suntem și pe net, vindem online și vânzarea online trebuie să vină cu prețuri accesibile din punct de vedere al produsului. Produsele sunt deosebit de atractive ca și imagine, dar și ca preț”, ne-a spus Oana Badea.

De unde, totuși, aplecarea către zona artistică a unei femei care e de profesie avocată și cum a reușit să îmbine pragmatismul cu spiritul artistic? Ei bine, ”vinovat” este bunicul vedetei. Acesta era creator-șef la operetă. Acolo s-a născut pasiunea Oanei Badea pentru artă.

Bitolia Gallery: Oana Livia Badea, apariție DE EXCEPȚIE la lansarea noii colecții primăvară-vară 2025

Bunicul ei a făcut-o să iubească arta: „Eu am crescut printre costume”

„Să fiu sinceră, cred că partea asta pragmatică, de antreprenor, se îmbină de la sine cu latura artistică. Eu doar mă bucur de această îmbinare. Am avut aplecarea asta spre artă de mică, deoarece bunicul meu a lucrat la operetă. Eu am crescut printre costume. Am crescut într-o scenografie care în momentul acesta nu mai este la nivelul acela, din păcate. Fiind avocat, stilul ăsta elegant a trebuit să fie prezent. De asta spun că s-au îmbinat toate și s-a născut Bitolia Gallery”, a completat Oana Badea, pentru FANATIK.

Întrebată dacă a respectat de cele mai multe ori trendurile ori dacă s-a luat vreodată după ce e la modă, ce se poartă, Oana Badea a recunoscut că au fost câteva elemente pe care le-a purtat și ea. A ținut să precizeze că nu este obligatoriu să urmăm întotdeauna orice trend. E recomandat să ne alegem lucrurile care ne plac și ni se potrivesc cu adevărat.

Oana Badea, sfaturi atunci când urmăm trendurile

„Cu siguranță că am purtat și eu chestii care sunt la modă. Ceea ce este în trend este creat pentru a fi atractiv. Acum… Din toate trendurile noi trebuie să ne cumpărăm și să purtăm haine cu care ne stă bine, ceea ce ne avantajează, ceea ce ne place. Nu trebuie să luăm trendurile 100%. De aceea sunt inventate, pentru a lua parțial sau total obiecte vestimentare din acel trend”, ne-a spus Oana Badea.

Dincolo de modă și colecția pe care a prezentat-o, Oana Badea ne-a spus și care este secretul siluetei sale, una de invidiat, pentru că multe puștoaice și-ar dori să arate ca ea. Echilibrul o ajută foarte mult să se mențină în formă. Evită excesele de orice fel. De asemenea, ne-a spus că, pe lângă modă, este înnebunită după animale. Are zeci de câini de rase diferite!

Creatoarea de modă ne-a spus cum se menține în formă: „Fără excese”

„Mișcare nu fac foarte multă, să spun sincer, pentru că realmente nu mai am timp. Îmi propun, dar nu reușesc niciodată. La stilul alimentar există câteva elemente definitorii. Cele clasice: fără zahăr, sare și grăsimi în exces. Fără excese, în principal.

Pomeranienii sunt marea mea pasiune. Sunt o foarte mare iubitoare de animale. Pe lângă pomeranieni am și câini-lup, ciobănești de Berna, suntem foarte mari iubitori de animale”, a încheiat Oana Badea, pentru FANATIK.