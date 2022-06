Oana Ciocan, după experiența Survivor România: “Nu am ajuns la o stabilitate financiară atât de bună”

Războinica Oana Ciocan Spune că experiența de la Survivor România a fost una extraordinară, în ciuda faptului că nu a ajuns în finala competiției. Fosta concurentă a show-ului de supraviețuire recunoaște că a trecut prin momente dificile în jungla din Dominicană.

Oana Ciocan dezvăluie ce i-a lipsit cel mai mult la Survivor România

Oana Ciocan a ieșit din competiția Survivor, cu puțin înainte de finală. și s-a înscris cu toată încrederea în acest concurs de supraviețuire. Reîntoarsă în sânul familiei, Oana se bucură de timpul petrecut alături de cei dragi.

Într-un interviu pentru FANATIK, Oana Ciocan a vorbit despre toate aceste lucruri și ne-a dezvăluit că are un iubit, care a așteptat-o acasă, dar a preferat să fie discretă privind detaliile legate de viața personală. Nu se gândește la căsătorie sau la a deveni mamă și se focusează, momentan, pe cu totul alte lucruri.

Cum a fost în Republica Dominicană? Cum ai primit vestea eliminării?

– A fost foarte frumos în Republica Dominicană. Am învățat să accept tot ce se întâmplă și nu am stat într-o stare tristă mult timp.

Ce a fost cel mai greu pentru tine?

– Au fost multe momente dificile, dar dorul de familie a fost cel mai greu.

Dacă ar fi să o iei de la capăt ai repeta experiența?

– Da, cu siguranță. Este viața pe repede înainte, este o experiență extraordinară!

Oana Ciocan nu știe ce face cu banii de la Survivor

Ai rexistat mult în competiție, 15 săptămâni. Ce ai de gând să faci cu banii?

– Încă încerc să mă acomodez cu ceilalți oameni, este totul ciudat și nu m-am gândit momentan ce o să fac cu banii.

Ce a spus familia ta?

– Familia mi-a dus dorul, am stat ore în șir și am povestit. Urmează multe alte zile de “recuperare” a timpului în care am fost plecată. Sunt mândri de mine și asta nu poate decât să mă facă foarte fericită.

”Nu am ajuns la un nivel de maturitate și la o stabilitate financiară atât de bună încât să mă gândesc să am copii”

Știm că ai un iubit. Spune-ne ce face ca el să fie persoana potrivită pentru tine?

– Este un subiect despre care nu sunt obișnuită să vorbesc. Este el, nu face ceva special.

Copii îți dorești?

– Încă nu am ajuns la un nivel de maturitate și la o stabilitate financiară atât de bună încât să mă gândesc să am copii. Îmi doresc asta, dar probabil pe la 30 de ani, nu acum.

Care a fost cea mai frumoasă vacanță a ta sau care este cea mai tare vacanță în care vrei să pleci?

– Aș vrea să plec într-o expediție, momentan mă gândesc în ce țară.

Colecționezi ceva?

– Mă gândeam să colecționez trofee, dar cum l-am pierdut pe primul, trebuie să găsesc altceva. Haha, glumesc, nu colecționez nimic.