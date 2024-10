Oana Ciocan, primele declarații după ce Zanni a spus că ar fi fost agresată de Jador: „Vina într-o relație este mai mereu 50%-50%”

Oana Ciocan a făcut primele declarații după ce Zanni a aruncat o adevărată bombă în spațiul public, dezvăluind că Jador ar fi agresat-o! Ce are de spus așa-zisa victimă? Confirmă sau nu violența?

Oana Ciocan, prima reacție după ce Zanni a dezvăluit că ar fi fost bătută de Jador

Viperele Vesele au stat de vorbă cu fosta (și actuala?!) parteneră a lui Jador, cea cu care avea de gând inclusiv să ajungă în fața altarului anul ăsta. Bruneta nu confirmă . Spune, în același timp, foarte clar că sunt lucruri pe care nu are cum să le accepte într-o relație. Probabil, printre ele, ar putea fi și agresivitatea de care e azi acuzat manelistul.

Situația dintre Jador și Oana Ciocan este una destul de confuză. Unii susțin că ar fi împreună, iar ei se poartă în mediul online ca și cum ar fi separat. O postare făcută de Jador în urmă cu câteva ore arată că luptă pentru a o recuceri pe Oana.

În același timp, într-o intervenție pe care Zanni a avut-o telefonic joi, octombrie 2024, în emisiunea a lui Dan Capatos, trapperul a transmis că Oana i-ar fi zis că este din nou împreună cu cântărețul de manele.

Jador insistă cu ”bărbatul de la masă” și își strigă dragostea pentru Oana

În urma dezvăluirilor pe care Zanni le-a făcut despre comportamentul lui Jador față de Oana, manelistul l-a amenințat cu bătaia pe câștigătorul Survivor All Stars.

Jador a ținut să reamintească faptul că a fost deranjat că a văzut-o pe Oana la masă, cu un alt bărbat. Vrea să creadă că este vorba doar despre o farsă din care să își fi dat seama cât de mult o iubește, de fapt, pe fosta războinică de la Survivor.

„Eu o știu pe Oana și, în sufletul meu, sper că ceea ce am văzut (Oana la masă cu alt bărbat) nu este decât o farsă pentru a-mi atrage atenția. Pentru a realiza cât de mult o iubesc. Și îi spun public că o iubesc. E viața mea. Îi spun că vreau să mă însor cu ea. Și, în continuare, sufletul meu îi aparține”, a reacționat Jador pentru pagina de Instagram mai sus amintită.

Ce are de spus, în tot acest scandal uriaș, însă, chiar presupusa victimă, Oana Ciocan? nu a confirmat că a fost bătută de Jador. A ținut să precizeze, pe de altă parte, că indiferent de motivele care ar sta în spatele despărțirii, într-o astfel de situație, vina a împărțită.

Oana Ciocan: „Avem cu toții niște principii peste care nu putem trece”

Oana a mai vorbit despre dreptul la fericire al fiecăruia, fără frica de a fi judecat. Apoi, a mai adăugat ceva. A preiczat că sunt câteva principii peste care nu poate să treacă atunci când vine vorba despre persoana iubită.

„Nu am trecut niciodată prin situații pe care nu as putea să le accept. Cred că avem cu toții niște principii peste care nu putem trece. Vina într-o relație este mai mereu 50%-50%. Fiecare are dreptul să aleagă. Ficare are dreptul să trăiască exact ceea ce își dorește și ceea ce îl face fericit… Fără frica de judecată”, sunt singurele declarații făcute până acum de Oana Ciocan în telenovela momentului, pentru Viperele Vesele.