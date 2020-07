Oana Cuzino arată perfect la 49 de ani. Ce mănâncă și ce reguli stricte respectă

ADVERTISEMENT

Tu când preferi să faci mișcare? Momentul ales influențează efectele asupra organismului. Ți-am povestit pe www.doc.ro care sunt avantajele și dezavantajele sportului practicat dimineața și pe ale aceluia practicat seara, precum și informații esențiale despre ritmul tău circadian. În plus, cu un swipe up în story afli informații despre nutraceuticele #RecomandatDOC care mă ajută pe mine să-mi susțin organismul și să fac față ritmului alert. #pretuiestesanatatea #oanacuzino #doctor #healthcare #doc #docro #didyouknow #stayhealthy @expertiidoc #expertiidoc #healthcare #healthytips #tipoftheday #creativity #healthy #healthylifestyle #fitness #training #motivation #fit #workout #sports #run @healthshoponline #UnoCardioSports #HealthShop #stayactive #stayfit

