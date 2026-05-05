Oana Gheorghiu a fost șefă la firma lui Nicușor Dan. Afacerea discretă a vicepremierului și legătura cu o vedetă TV

ADVERTISEMENT

Oana Gheorghiu (56 de ani), vicepremierul care a trimis mesaje private către parlamentari pentru a-i convinge să nu voteze moțiunea de cenzură, este cunoscută pentru rolul de activist civic în cadrul organizației ”Dăruiește Viață”. Totuși, ea deține, alături de partenerul ei de viață, și un business în domeniul lucrărilor speciale de construcții. Marile surprize vin din trecutul vicepremierului. Oana Gheorghiu a dat consultanță alături de o celebră știristă și a fost angajata lui Nicușor Dan.

Ce afacere deține vicepremierul Oana Gheorghiu în prezent

Oana Gheorghiu, care a stârnit un val de reacții în rândul parlamentarilor, după ce le-a transmis un mesaj ”așa cum le dictează conștiința”, deține pachetul minoritar într-o societate care are ca obiect de activitate ”lucrări de fininsare” (lucrări speciale de construcții). Firma Oanei Gheorghiu și a partenerului ei de viață, Corneliu State, produce panouri pentru industria farmaceutică și cea alimentară.

ADVERTISEMENT

CoBAT Grup SRL este o societate înființată în urmă cu 21 de ani, care are doar patru angajați, dar înregistrează cifre spectaculoase. Firma se laudă cu ”soluții la cheie de compartimentare sau de renovare a spațiilor de producție în industria alimentară și cea farmaceutică”, acolo unde produsele trebuie să respecte criterii de igienă și securitate.

Clienții Oanei Gheorghiu pot alege panouri sandwich industriale marca Kingspan sau de poliester armat cu fibră de sticlă marca B-Hygienic, cu ajutorul ”unei echipe profesioniste gata să asigure cele mai bune servicii”.

ADVERTISEMENT

Firma la care Oana Gheorghiu este asociat are o cifră de afaceri de 200.000 de euro pe an

Oana Gheorghiu deține 10% din CoBAT Grup SRL, în timp ce restul părților sociale sunt deținute de Corneliu State, care este și administratorul societății. În 2024, firma a înregistrat o cifră netă de afaceri de 1.026.062 lei (aproximativ 200.000 de euro), în creștere cu 44% față de anul precedent. Profitul a sărit și el cu 36% față de cel din 2023, ajungând la 448.860 lei (aproximativ 90.000 de euro).

ADVERTISEMENT

În 2024, au crescut și datoriile firmei, care au ajuns la 440.895 lei, de trei ori mai mari decât în anul precedent (firma nu înregistrează datorii la stat). La momentul bilanțului, compania Oanei Gheorghiu avea în conturi 883.026 lei, iar activele circulante erau și ele de aproape 900.000 de lei.

ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, firma a avut o evoluție oscilantă, însă a rămas tot timpul pe profit. Cel mai bun an a fost 2019, când cifra de afaceri a fost de 1,65 milioane lei, iar profitul de aproape 800.000 de lei. Business-ul s-a restrâns puternic în primul an de pandemie, când cifra de afaceri a scăzut la 866.531 lei, iar profitul la 322.178 lei. Cel mai slab an a fost 2013, cu un profit de 6.685 lei, la o cifră de afaceri de 218.843 lei.

Vicepremierul s-a asociat cu o vedetă TV într-o firmă de consultanță, dar afacerea nu a mers

Firma de panouri este singura afacere activă la care Oana Gheorghiu mai apare în structura de conducere. În trecut, ea a mai deținut 30% din CSR Mindset SRL, acolo unde a fost parteneră cu o vedetă TV, Paula Herlo (30%) și cu Carmen Uscatu (30%) și Olga Bianca Voinescu (10%) de la Dăruiește Viața.

ADVERTISEMENT

Firma a avut ca obiect de activitate ”consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării”, însă datele consultate de FANATIK arată că aceasta nu a avut încasări sau alte venituri, fiind radiată în februarie 2019.

Oana Gheorghiu, administrator la firma lui Nicușor Dan

O altă surpriză din trecutul Oanei Gheorghiu este prezența în firma Ambiance Services SRL, pe post de administrator. Societatea a avut asociați: Cristian Catană (25%) și Nicușor Dan (75%), actualul președinte al României. Există puține informații legate referitoare la această societate, cu excepția faptului că a fost ”o afacere legată de calculatoare” și că a fost dizolvată în 2006.

Oana Gheorghiu a dezvăluit la un moment dat că l-a cunoscut pe Nicușor Dan la mijlocul anilor 90, fără a pomeni că a fost angajata lui într-o anumită societate. Ea l-a descris pe actualul președinte ca pe ”un tip special, cu un umor fabulos”.

Oana Gheorghiu a povestit despre Nicușor Dan, dar a omis să spună că a lucrat pentru el

„Am fost colegă de facultate cu o fostă colegă de-a lui de liceu şi când s-a întors din Franţa, în Bucureşti, noi eram într-o gaşcă şi el s-a întors şi cred că am povestit la un moment dat, când a candidat acum mulţi ani, pe Facebook, că atunci când colega mea, Mihaela, mi-a spus o să vină Nicuşor, e un matematician foarte tare, olimpic, internaţional, am avut mare emoţii, că am crezut că o să apară un crispat care o să strice vibe-ul găştii şi mă gândeam, matematician, ce o să vorbesc eu cu omul ăsta.

Numai că Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă şi cel puţin aşa era în tinereţe, după aia au fost mulţi ani în care nu ne-am mai văzut, pentru că fiecare a luat-o pe drumul lui, dar, de atunci, Nicuşor Dan era un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie”, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu pentru Europa FM.

În noiembrie 2025, Nicușor Dan a criticat declarațiile privind beneficiile magistraților drept ”nefericită”, însă a subliniat că și reacția CSM de a-i face plângere penală vicepermierului este ”mult exagerată”. El a spus atunci că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală, în cazul în care aceasta va ajunge pe biroul său.

S-a închis și firma de transport pentru care a lucrat până anul trecut

În fine, Oana Gheorghiu a mai lucrat și pentru o firmă de transport marfă, Tramex Transport și Logistică Impex SRL. În septembrie 2025, Oana Gheorghiu a părăsit societatea, cedându-i locul cetățeanului elvețian Claude Joseph Pierre Menu, care era și singurul asociat în companie. Din noiembrie 2025, firma apare ca radiată.

Societatea Tramex Transport și Logistică Impex SRL a avut sediul social la aceeași adresă la care funcționează Asociația ”Dăruiește Viață”.