Oana Gheorghiu, mesaj dur la adresa PNL. ”Rușine de pe acum pentru explicațiile penibile pe care urmează să ni le turuiți!”

Cunoscută pentru activitatea ei la Asociația Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu contribuie – alături de colega Carmen Uscatu și de zecile de mii de donatori – la ridicarea primului spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România.

Revoltată de faptul că PNL a ajuns să negocieze trecerea guvernului Ciucă prin Parlament cu ”rivalii” de la PSD, Oana Gheorghiu a scris un mesaj acid la adresa partidului aflat la guvernare.

”Chiar acum au loc negocieri între PNL și PSD, pentru a guverna împreună, România. Nu pot să nu mă întreb dacă mai există un strop de demnitate, măcar la “oamenii noi”, din PNL, aceia care de ani ne spun cât de mult urăsc ce face PSD cu țara”, așa și-a început mesajul Oana Gheorghiu.

”Rușine măi băieți, că bărbați nu sunteți!”

”Știu, văd, aud că mereu se găsesc argumente “puternice și de necontestat” pentru a justifică decizii și mai ales compromisuri… Pot să vă zic atât: rușine măi băieți, că bărbați nu sunteți!”, a continuat dezamăgită Gheorghiu.

”Rușine! Rușine de pe acum pentru explicațiile penibile pe care urmează să ni le turuiți pe toate canalele. Distrugeți speranța și asta e cel mai rău lucru pe care-l puteți face acestei țări”,

Oana Gheorghiu: ”Am avut Covid”

În luna ianuarie a acestui an, Oana Gheorghiu s-a infectat cu Covid-19 și a povestit întreaga experiență, declarând că purtatul măștii de protecție a ajutat-o foarte mult.

“Am avut Covid, azi este ultima zi de izolare. Sunt printre fericitii cu simptome foarte usoare, pe perioada bolii. Vedem ce va fi mai tarziu, caci nimeni nu stie daca si ce lasa virusul SARSCOV 2 in urma.

”Dupa ce am aflat ca sunt pozitiva, am trait cateva zile cu spaima, nu ca o sa-mi fie mie greu (caci am si eu ca multi altii acea gandire magica incat sunt mereu, mereu sigura ca mie nu mi se va intampla nimic rau), ci m-am temut ca am infectat pe vreunul dintre cei cu care m-am vazut inainte sa aflu ca sunt pozitiva”, a explicat atunci situația Oana Gheorghiu.

”Am luat virusul în familie, acolo unde nu stai cu mască”

Oana Gheorghiu a dezvăluit și de unde a luat virusul, recunoscând că l-a contractat de la cineva din mijlocul familiei: ”Am luat virusul in familie, acolo unde nu stai cu masca, asa ca pentru mine este foarte clar, verificat pe pielea mea, ca masca poate face diferenta”.

În contextul în care și la începutul acestui an erau foarte mulți români care ezitau să se vaccineze împotriva Covid-19,

“Astept sa-mi vina randul la vaccin, n-am nici cea mai mica ezitare de a-l face, pentru ca chiar si asa, avand cea mai usoara forma de COVID, nu as vrea sa o mai traiesc a 2 a oara. Fiecare face cum crede ca e bine, suntem liberi sa decidem”, a mărturisit atunci cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață.