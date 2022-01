Legătura secretă a blondei de la MasterChef cu Liviu Dragnea! Oana Ioniță, vedeta din ”valiza Tel Drum”

Actrița Oana Ioniță a reușit să îl impresioneze, la Masterchef, pe Chef Foa și pe colegii săi, și a obținut șortul pe care și-l dorea fără să își pună prea mult ”la bătaie” farmecele cu care a fost înzestrată și care au pus pe jar nume grele (și) din politică și lumea afacerilor.

Oana Ioniță, show la Masterchef

Însoțită la preselecția de sora ei, bruneta Elena Ioniță – care și-a încercat și ea norocul, fără să aibă însă succesul blondinei – Oana Ioniță a gătit rață cu dovleac și prune picante, reușind să îi impresioneze pe jurații show-ului culinar.

Dacă mâncarea ei a fost catalogată drept acceptabilă de jurații emisiunii, apariția vedetei de 38 de ani a fost, cu siguranță, de natură să îi aducă ”puncte în plus”, blonda purtând o rochie care i-a pus din plin în evidență formele cu care a înnebunit bărbații de-a lungul timpului.

„Eu gătesc de mică pentru că am crescut cu bunica mea. Ea era foarte bătrână și gătitul îmi amintește de ea”, a declarat Oana Ioniță, la MasterChef, după ce a obținut șorțul care o trimite în faza următoare a show-ului.

Oana Ioniță, celebră și-n ”valiza Tel Drum”

Oana Ioniță a cunoscut celebritatea la începutul anilor 2000, focoasa blondină devenind un adevărat star al revistelor pentru adulți, reușind să câștige și titlul de Miss Playboy 2004. Apoi, s-a transformat în ”Fata de la Vremea” pentru Libertatea, indicând punctele fierbinți de pe harta meteo îmbrăcată, cel puțin, sumar.

Devenită celebră pentru formele pe care le afișa cu generozitate, Oana Ioniță a reușit să devină și actriță, blondina apărând în telenovela ”Inimă de țigan”, iar frumusețea ei, bine evidențiată în pictorialele fierbinți, reușea să o transforme într-o adevărată țintă pentru bărbații cu bani.

Așa se face că, în 2013, Oana Ioniță își găsea bărbatul potrivit și, încântată, făcea o nuntă de zile mari cu afaceristul din Teleorman, Dan Neagoe, fostul coleg de facultate al lui Liviu Dragnea, cunoscut și sub porecla de ”Regele Oțelului”.

Acesta din urmă, de altfel, a introdus-o pe Oana Ioniță în cercul select al afacerilor, Dan Neagoe fiind considerat unul dintre oamenii de bază ai fostului lider PSD în relația cu Tel Drum.

Oana Ioniță a divorțat de ”Regele Oțelului”

Conform Oana Ioniță devenise amică apropiată cu Nicoleta Pene, contabilul de la Tel Drum, iar Petre Pitiș, directorul general al companiei care acum face obiectul unor dosare grele la DNA, i-a fost și fost naș de cununie.

Relația cu Dan Neagoe însă nu a fost una care să țină o viață însă, iar în septembrie 2018, Oana Ioniță înainta divorțul de multimilionar, deși, o lună mai târziu își retrăgea acțiunea. Cu toate acestea, despărțirea lor a fost inevitabilă, cei doi punând punct relației, de această dată definitiv, în 2019.



Câteva luni mai târziu, Oana Ioniță se îndrăgostea, din nou, de data aceasta de un tânăr, dar celebru, prezentator și fost concurent la Exatlon România: Alex Nedelcu ”Bentiță”. Povestea lor de dragoste, presărată cu declarații fierbinți de iubire, nu a ținut nici ea prea mult, Oana Ioniță și mai tânărul fost Războinic punând punct, discret, relației.

Oana Ioniță, amică apropiată cu Nuțu Cămătaru

Oana Ioniță era, cu ani în urmă, amică apropiată cu Nuțu Cămătaru. Ba chiar, la un moment dat, a fost la un pas să îi devină cumnată temutului interlop, sora ei, Elena Ioniță, fiind logodnica acestuia, dar planurile de căsătorie au fost anulate de arestarea lui.

“Timp de vreo șase luni, de câte ori mergeam cu sora mea și cu prietenele mele la Calypso, îmi trimitea cartea lui de vizită pe care eu n-o acceptam. După un timp, am acceptat să stăm de vorba și mi s-a părut cu totul diferit de ce impresie îmi făcusem despre el. În scurt timp, am devenit foarte buni prieteni. M-a respectat și mi-a câștigat încrederea.

Mi-am dat seama că este un om deosebit, nicidecum periculos, așa cum spuneau ceilalți. Eu eram virgină atunci și nu se punea problema unei relații amoroase. Între timp, mi-a cunoscut și părinții și am avut acordul lor să ies cu el. (…) Primă noapte de dragoste am petrecut-o într-un decor superb, la Valencia”, povestea, cu ani în urmă, Elena Ioniță pentru .

Oana şi Elena Ioniţă au şi cântat într-o trupă împreună, DeCorazon, iar una dintre melodiile lansate de formație i-a fost dedicată chiar lui Nuțu Cămătaru.