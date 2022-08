Oana Lis, a ajuns la limita sărăciei și nu-i poate plăti tratamentul lui Viorel Lis: „Mai am bani doar de mâncare și atât”

Oana Lis trece printr-una din cele mai grele perioade din viață. De ani buni, Viorel Lis se confruntă cu probleme de sănătate pe care soția a făcut tot posibilul să le țină sub control. Totuși, de trei săptămâni, starea fostului edil s-a degradat considerabil, iar aceasta s-a văzut nevoită să apeleze la ajutorul oamenilor pentru a-i asigura tratamentul necesar.

Oana Lis a apelat la ajutorul oamenilor. Nu mai are bani pentru tratamentul lui Viorel Lis

Au existat multe zvonuri conform cărora Oana Lis, mult mai tânără decât Viroel Lis, a început o relație cu aceasta pentru situația lui financiară. Timpul a demonstrat, însă, că situația este cu totul alta, iar psihologul a rămas alături de soțul său în cele mai negre perioade ale vieții lui.

Starea de sănătate a fostului edil a început să se degradeze în urmă cu trei ani. De atunci, stă mai mult prin spitale decât acasă, iar Oana ar fi dispusă de orice sacrificiu pentru a-i fi bine acestuia.

De trei săptămâni, Viorel Lis se simte și mai rău iar soția lui a recurs la un gest extrem din iubire,

Însă, are nevoie de mai mulți bani, deoarece pensia fostului primar al Capitalei, în valoare de 3500 de lei, nu ajunge decât pentru a achiziționa tratamentul necesar pentru trei zile.

„Viorel nu se mai poate mișca deloc. De trei săptămâni starea lui s-a degradat rapid și asta este groaznic, mai ales pentru un om conștient.

Suferă foarte mult văzându-se în halul ăsta. La azil nu pot să-l duc pentru că nu mă lasă inima și nici el nu își dorește lucrul ăsta. Asta e bătrânețea, boala, e foarte greu“, a declarat Oana,

„Mai am bani doar de mâncare și atât”

Oana Lis a mărturisit că se simte copleșită. A renunțat la cabinetul său psihologic pentru a-l îngriji pe Viorel Lis, însă costurile sunt mai mari decât își poate permite.

„Am cheltuit pe un wc special pentru el 400 de lei, apoi am dar 2500 de lei pe niște bări de care sa se prindă prin casă, iar medicul să se deplaseze la domiciliu ia cam 1.000 de lei. Când îl scot din bloc, trebuie să îl scot cu 3 oameni, evident, nu pe degeaba. Recuperarea costă, tratamentul costă! Sunt cheltuieli enorme și n-am niciun ajutor!

Să fii cu dizabilități în România, e nenorocire mare ca nu ai ajutor de la stat. Ca primar are pensie 3.500 de lei. Eu banii ăștia i-am cheltuit în doua-trei zile. E inuman pentru mine. Mai am bani doar de mâncare și atât. Am ajuns la capătul răbdării! Am făcut acea postare pentru că m-am simțit copleșită”, a mai spus Oana Lis.

Cu greu, vedeta în care a anunțat că va face public contul său bancar, ca cei care își doresc să-i fie alături. Oana apelează la cei pe care i-a ajutat, de-a lungul timpului, Viorel Lis și îi roagă să-i doneze orice sumă, astfel încât să-i poată asigura în continuare tratamentul și recuperarea.