Oana Lis, detalii despre starea de sănătate a lui Viorel Lis. Prin ce trece fostul edil confirmat cu Covid-19

Blondina a oferit detalii despre starea de sănătate a fostului primar, care are mai multe probleme de sănătate, printre care se numără și diabet.

Viorel Lis face parte din persoanele cu risc, dar din fericire, suferă de o formă medie a bolii. În momentul de față fostul politician urmează un .

Fostul edil al Capitalei nu este intubat, el fiind vaccinat cu două doze, a treia urmând să fie efectuată chiar perioada aceasta, după cum a anunțat Oana Lis.

ADVERTISEMENT

Oana Lis, noi informații despre infectarea cu Covid-19. Ce se întâmplă cu Viorel Lis

Oana Lis nu știe de unde a luat virusul din China, subliniind faptul că a trecut prin momente cumplite, așa cum nu a simțit niciodată până acum.

Fostul politician luptă pentru a scăpa de boala care de aproximativ 2 ani a pus stăpânire pe întreaga lume. speră să învingă virusul amândoi.

ADVERTISEMENT

„Am luat și noi beleaua, nu știu de unde, cum s-a întâmplat. Eu am avut simptome, iar când a început să aibă și Viorel nu mai puteam să am grijă și de el și de mine, așa că am mers la spital.

Nu avem o formă foarte gravă, suntem vaccinați. Au trecut de la doza 2 vreo 7 luni, trebuia să facem și doza 3. Am simțit o stare pe care nu am mai simțit-o niciodată.

ADVERTISEMENT

El e o persoană cu risc, dar este la salon, ia tratament, eu sunt super fericită că avem loc în spital. 78 de ani are. Nu este intubat”, a declarat Oana Lis într-o emisiune TV, anunță .

Viorel Lis, mai multe probleme medicale. De ce boli suferă

În aceeași notă, blondina a mai povestit că Viorel Lis nu și-a dorit să plece la spital, dar în cele din urmă a cedat rugăminților sale, ambii fiind internați în aceeași rezervă.

ADVERTISEMENT

„Este o formă medie zic eu, nu sunt medic și nu știu, dar este o persoană cu risc. Trebuie să avem grijă cu diabetul. Avem simptome amândoi, trebuia să mergem la spital, nu puteam să stăm acasă.

Cu greu am ajuns la spital, Viorel a ajuns aproape cu căruțul, nu mai putea să meargă. Suntem împreună în această situație.

ADVERTISEMENT

Vreau să ne facem bine, e tot ce îmi doresc. Covid-ul are aproape 2 ani, Viorel are 78, trebuie să îl bată Viorel”, a completat Oana Lis, mai arată sursa citată.