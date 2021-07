Oana Lis, dezvăluire uimitoare. Ce a făcut soția lui Viorel Lis în public

Soția fostului edil al Capitalei, Viorel Lis, a făcut o dezvăluire uimitoare recent când a spus ce a făcut în public. Vedeta nu s-a sfiit să spună că a fost nevoită să facă un gest șocant în plină stradă.

Oana Lis a mărturisit că se afla în trafic când a realizat că are nevoie să meargă la toaletă. Pentru că nu a găsit nimic în zona în care se afla, a ales să-și facă nevoile într-o parcare.

Oana Lis, momentul adevărului. Soția lui Viorel Lis a spus ce a făcut în plină stradă

Mai exact, Oana Lis a încercat să se ”ascundă” după un autocar, dar din păcate, acesta era plin de turiști. Chiar și așa vedeta a mers mai departe cu ceea ce voia să facă.

„Era un autocar acolo și când am plecat am văzut că era lume în autocar, dar, îți dai seama, nu mi-a mai păsat, sunt nevoi fiziologice și nu am putut să mă mai abțin.

Nu e numai vina noastră, că nu e frumos să faci lucrul ăsta, dar nu sunt toalete publice”, a povestit blondina la un post de televiziune, notează .

Oana Lis, viață încercată. Vedeta a fost abuzată de propriul tată

Vedeta nu face pentru prima oară dezvăluiri șocante despre viața personală. În trecut, a mărturisit că nu a avut o copilărie tocmai fericită, mama sa murind când ea avea o vârstă foarte fragedă.

Oana Lis a precizat la un moment dat că a rupt legătura cu trecutul și cu tatăl ei, care ajunsese să trăiască în Spania, precizând că a fost abuzată de părinte în copilărie.

Fostul politician este cel care a ajutat-o pe blondină să treacă peste suferințe, mai ales că nimeni din familia sa nu a crezut că a fost violată de tatăl său.

„Am trecut prin multe în viață. Să trăiești fără mamă, fără familie, să treci printr-un viol, prin bătăi, prin tot felul de lucruri, dezamăgiri de la persoanele dragi, inclusiv de la fratele meu, toate aceste lucruri dor.

Acum sunt bine, sunt echilibrată. Cel mai greu a fost să-mi aduc aminte de lucrurile dureroase și să pot să discut despre ele.

Nu avem o istorie plăcută împreună, mai mult suferințe, sticle în cap lu’ mama, bătăi, vorbe grele și multe altele. Nu avem o relație în prezent, dar e omul care mi-a dat viață și azi îl iert pentru tot ce mi-a greșit în viața asta”, a mărturisit Oana Lis, potrivit .