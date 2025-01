Oana Lis, dezvăluiri despre infidelitatea lui Viorel Lis în relație. Ce ar fi făcut fostul edil

Oana Lis și Viorel Lis sunt împreună de mai bine de două decenii. Cei doi au traversat o mulțime de momente, unele mai grave, altele mai frumoase. Chiar și așa, se pare că în final, cuplul a decis să meargă înainte.

A fost Viorel Lis infidel în relația cu Oana Lis?

În prezent Oana Lis este cea care are grijă de soțul ei, Multe persoane se întreabă însă dacă au existat momente de cumpănă în relația celor doi.

Invitată la podcast-ul lui Jorge, soția fostului edil a fost cât se poate de sinceră. Oana Lis recunoaște că a existat într-adevăr

Pe de altă parte, ea a mai dezvăluit și că la un moment ambii parteneri au mințit cu câteva lucruri. Nimic nu a fost însă atât de grav încât cuplul să ajungă să își spună adio. Și totuși prin ce au trecut cei doi?

Oana Lis își amintește și acum un moment în care fostul edil vorbea la telefon cu cineva. Se întâmpla în urmă cu 15 ani și se pare că Viorel Lis nu a reacționat deloc bine la acea vreme când a fost tras la răspundere.

Momentul de cumpănă din relația celor doi

„Avem 25 de ani de relație, în atâta timp s-au întâmplat atâtea lucruri. L-am mai prins eu pe el cu minciuna, dar și el pe mine. Și cazuri mai ușoare, mai grave, dar am trecut peste cu simțul umorului, acceptare. De exemplu, eu stăteam într-un apartament mic și el știa că eu dorm, iar el era la bucătărie.

Eu m-am trezit și aveam nevoie de ceva de pe hol, ușa era închisă la bucătărie. Asta acum 15 ani. L-am auzit vorbind la telefon și se auzea tare și îi vorbea cu „tu”. Am deschis ușa repede și am întrebat cine era la telefon, a zis că era fata lui. Eu am știut că nu era, apoi a început să strige la mine că sunt nebună, că îl urmăresc pe la uși, cum face omul când e prins”, a spus Oana Lis, în podcastul lui Jorge.

A fost Viorel Lis infidel în relația cu Oana Lis? Aceasta spune că niciodată nu a fost sigură de nimic. Nu a avut dovezi clare, însă respectivul apel a pus-o pe gânduri destul de mult la acea vreme.

„Fără să vreau, eram pe hol și am auzit. I-am zis să îmi dea telefonul să mă uit și mi-a zis că era o tipă care l-a rugat să-i găsească un loc de muncă și să se vadă la o cafenea. I-am zis că vin și eu, dar după a făcut în așa fel încât nu a mai zis nimeni de întâlnire și nu am mai zis nici eu nimic”, a mai spus aceasta.