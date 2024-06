Oana Lis, dezvăluiri dureroase despre momentul în care și-a amanetat verighetele: ”Cel mai greu a fost”

Oana Lis a vorbit despre unul dintre cele mai dureroase momente din viața sa. Soția lui Viorel Lis a ajuns într-un punct în care a fost nevoită să amaneteze verighetele. Mai mult de atât, a fost la un pas distanță să le și piardă.

Oana Lis, dezvăluiri dureroase despre momentul în care și-a amanetat verighetele

Într-un interviu acordat recent, Oana Lis și-a deschis sufletul și a vorbit . Se pare că tratamentul lui Viorel Lis este unul costisitor, astfel că a fost nevoie de eforturi majore.

Oana Lis recunoaște că nici ea și nici soțul ei nu s-au pregătit pentru o astfel de perioadă. Deși fostul edil a vrut să facă achiziții mai scumpe pe când avea bani, aceasta nu și-a dorit. Drept urmare, acum, aceștia nu prea au pe ce să se bazeze.

„De-a lungul vieții, deși Viorel a dorit să îmi cumpere lucruri mai scumpe atunci când a avut bani, eu nu mi-am dorit. O singură dată mi-am dorit o pereche de pantofi, pentru că mi-au plăcut mie mult. Dar în general, eu nu am avut genți de firmă sau lucruri foarte scumpe, diamante. Am avut lucruri normale, ca un om normal”, a declarat soția lui Viorel Lis.

În momentul în care a devenit din ce în ce mai costisitor, au apărut și problemele. Oana Lis spune că a ajuns în punctul în care a amanetat verighetele, iar momentul a fost unul cât se poate de dureros.

Ea recunoaște că nu avea bani la acea vreme, însă era nevoie de intervenția unui doctor, iar asta implica costuri. Nu a regretat cele întâmplate la acea vreme. Chiar și așa, trăirile ei au fost unele cât se poate de intense.

Cum au fost salvate

„Cel mai greu mi-a fost când am dat la amanet verighetele. Aia a fost dureros. Chiar am postat pe Facebook. Nu ca să atrag atenția, ci pentru că nu am avut și eu cui să îi spun.Atunci m-a ajutat cineva și le-am recuperat. Era un moment foarte important în care trebuia să chem pe cineva acasă cu un aparat și costa foarte mult.

Nu aveam în momentul acela și voiam atunci să chem doctorul. Nu am regretat atunci, dar acel lucru avea și o încărcătură emoțională. Am zis că nu am nevoie de ele, că știu în fața lui Dumnezeu cine sunt și cum sunt, iar legătura mea cu Viorel nu stă într-o verighetă. Așa am gândit eu atunci rațional”, a mai spus Oana Lis, la .

Aceasta susține că în momentul în care a vrut să recupereze verighetele au apărut alte probleme. Proprietarul amanetului i-a spus că le-a dus la topit, astfel că a fost nevoie de o mobilizare pentru a le putea recupera.

După 3 zile, deznodământul a fost unul cât se poate de fericit. Verighetele nu au ajuns să fie topite. Mai mult de atât, pentru că aveau inițialele numelor celor doi, acestea au fost găsite și salvate.