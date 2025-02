Oana Lis, dezvăluiri tulburătoare. Sacrificiile uriașe pe care le face pentru Viorel și cum a ajuns să plece plângând de la o petrecere

Oana Lis este una dintre persoanele publice de la noi apreciate pentru naturalețe și simplitate. Dincolo de puterea afișată în spatele glumelor autoironice, soția fostului primar al Capitalei ascunde multă durere. Viața a pus-o la încercare, iar ultimii au arătat așa cum, probabil, nu se aștepta vreodată.

Oana Lis nu a mai ieșit de câțiva ani din București

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Oana Lis este singurul sprijin al soțului său. Cândva personaj monden, fostul edil al Capitalei a ajuns la o vârstă înaintată, iar traiul îi este îngreunat și dar și de lipsa banilor.

ADVERTISEMENT

Oana face tot posibilul pentru a face rost de ei. , iar vacanțele sunt un vis greu de atins pentru ea. Singurele ieșiri pe care le are sunt în București, iar acestea nu sunt deloc costisitoare.

„Nu am mai plecat de cinci din București și de 10 ani din țară. Nu am cu cine să-l las pe Viorel, doar eu pot să am grijă de el. Dar, cred că nicăieri nu este mai bine ca acasă. Bine, asta nu înseamnă că nu mi-ar plăcea.

ADVERTISEMENT

Dacă ar veni cineva și m-ar lua cu Viorel pe sus și mi-ar plăti vacanța, nu aș zice: Nu, vreau să stau acasă. Dar între timp am de gând să merg la un supermarket, vreau să încerc lucruri noi, săptămâna spaniolă, săptămâna argentiniană, să mă simt la în altă țară”, a dezvăluit Oana Lis, pentru

Se ascunde în spatele glumelor

Pentru a nu se lăsa copleșită de greutăți, Oana Lis face haz de necaz. Este prima care face glume pe seama situației în care a ajuns, fiind conștientă că singura sa opțiune este să rămână puternică.

ADVERTISEMENT

„Dacă ești nefericit, ești nefericit și acasă și în Bali. Există o depresie pe rețelele sociale pentru că multă lume vede fetele acelea numai prin vacanțe exotice, oamenii par fericiți, și nu este doar despre asta. Aș vrea să normalizăm asta: Să duci o viață normală și simplă nu este o înfrângere a vieții!”, a completat Oana Lis.

Totuși, Oana Lis recunoaște că atunci când are ocazia să iasă la evenimente, o face cu un gol în stomac. Obișnuită ca ani la rând să fie însoțită de Viorel, acum a ajuns să se întoarcă plângând acasă de la o petrecere.

ADVERTISEMENT

„Îi trimit poze, video-uri să vadă unde sunt, să simtă că sunt cu sufletul alături de el pentru că și-ar fi dorit să fie aici, poate îi iau și ceva de mâncare din ce am gustat și eu aici.

Mi s-a întâmplat o dată, îmi amintesc că am plecat de la ziua Marei Bănică acum doi ani. Știu că era unul dintre primele evenimente la care mergeam singură și m-am simțit bine acolo.

Doar că dintr-odată m-a cuprins un sentiment de singurătate, mă gândeam la Viorel care era acasă și nu era bine. Nu am vrut să mă vadă lumea, așa că am ieșit afară din local și am plâns”, a povestit vedeta.