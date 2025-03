Oana Livia Badea aduce eleganța la Băneasa Shopping City. Bitolia Gallery, o nouă destinație de shopping: ”Pentru acest proiect s-a lucrat zi și noapte”

Într-o seară de neuitat, Băneasa Shopping City a fost martorul unei eveniment cu adevărat spectaculos, care a marcat debutul unui nou concept exclusivist.

Bitolia Gallery din Băneasa Shopping City, inaugurat pe 1 martie 2025

Începând cu 1 martie 2025, noul magazin Bitolia Gallery, situat la etajul 1 al complexului comercial Băneasa Shopping City, devine o destinație dedicată celor care apreciază eleganța, rafinamentul și designul de calitate.

Bitolia Gallery s-a desfășurat într-o atmosferă deosebită, în cadrul unui eveniment care a fost cu adevărat un festin vizual. Cei prezenți au avut ocazia să descopere nu doar colecțiile uimitoare disponibile în noul magazin, dar și o prezentare de modă care a adus un plus de strălucire și glamour întregii seri.

Creatoarea și antreprenoarea Oana Livia Badea, fondatoarea Bitolia Gallery, a fost din nou o gazdă perfectă pentru invitații serii, printre care s-au remarcat și vedete precum: Dana Săvuică, Crina Abrudan, Amalia Enache, Ana Maria Barnoschi sau Majda Aboulumosha. Celebrul designer Cătălin Botezatu a ținut să fie lângă Oana Livia Badea, alături de care a tăiat panglica Bitolia Gallery, în aplauzele celor prezenți

Evenimentul de lansare a fost cu adevărat memorabil, aducând împreună iubitori ai modei și ai designului de calitate. Momentul culminant al serii a fost, fără îndoială, .

Oana Livia Badea: ”Pentru o singură colecție sunt luni de zile de muncă”

Cu o colecție inspirată din tendințele internaționale și cu o atenție deosebită la detalii, „The Kingdom of Ivory” a adus pe catwalk piese care au îmbinat modernitatea cu eleganța clasică. Un joc subtil de contraste, texturi luxoase și croieli impecabile, colecția este una care redefinește eleganța iar rafinamentul ”old money” se împletește armonios cu îndrăzneala avangardistă.

”Sunt ani de muncă, dar câteva luni de concretizare și mai mult câteva zile de exagerare a împingerii limitelor la maximum, adică și zi, și noapte. Da, ca să vedeți: pentru acest proiect și pentru ce este aici s-a lucrat și zi și noapte.

Să fiu sinceră, nu am apucat să număr piesele vestimentare, pentru că am lucrat într-un regim foarte, foarte alert. Avem, spre exemplu, un model pe care noi l-am considerat atractiv pentru mai multe culori sau mai multe combinații de culori. Sunt zeci de modele, dar foarte puține culori, adică avem ivory, avem Mocha Mousse, culoarea anului 2025, avem auriu, avem cupru, avem portocaliu. Atât, sunt cinci.

Pentru o singură colecție sunt luni de zile de muncă, de concept, de strângerea materialelor, de identificare a tuturor furnizorilor pentru accesorii și apoi de produs

Nu prea avem momente de relaxare. Suntem cumva cu valul, mergem înainte și creăm, și muncim și construim, dar nu prea avem așa, să zicem momente de relaxare”, a declarat Oana Livia Badea, pentru FANATIK.

Cătălin Botezatu, despre relația cu Oana Livia Badea: ”Pentru mine nu există concurență. De șapte ani colaborăm”

Creatoarea și antreprenoarea Oana Livia Badea și-a dezvoltat pasiunea pentru modă încă din copilărie. Cu un bunic fost croitor-șef la Operetă, ea a trăit, practic, înconjurată de decoruri, haine, lumină, culoare, muzică și spectacol. ”Am crescut în Operetă. Și cumva, peste ani, pe lângă profesia mea de bază, a apărut această pasiune care s-a transformat în ceea ce vedeți aici”, a mai explicat Oana Livia Badea.

Pe fondatoarea conceptului Bitolia Gallery o leagă de mulți ani o relație de prietenie extraordinară cu designerul Cărălin Botezatu. Oana Badea spune despre acesta că este ”un om deosebit și un profesionist deosebit”, care se diferențiază de oamenii din industrie prin faptul că îi sprijină mereu pe cei din branșă.

”Relația este de mulți ani, dat fiind faptul că a fost model la mine. Da, asta denotă că sunt foarte bătrân, dar nu contează. Și apoi, de 7 ani colaborăm. Am sprijinit-o, așa cum a spus și ea, am fost printre singurii care au sprijinit-o cu adevărat. Pentru că pentru mine nu există concurență, plajă este atât de mare încât nu există niciun fel de concurență. Si am sprijinit-o și o voi sprijini. Am ajutat-o, dacă pot să o ajut cu ceva, cu fabricile mele pentru designul și modelele pe care le creează, o fac fără niciun fel de problemă”, a declarat și Cătălin Botezatu, pentru FANATIK.

Bitolia Gallery din Băneasa Shopping City, gândit pentru o experiență unică de shopping

Bitolia Gallery reprezintă o fuziune între eleganță și inovație, oferind produse de calitate care îmbină perfect estetica contemporană cu tradiția și calitatea desăvârșită. Magazinul promite să devină un loc de referință pentru pasionații de design, oferind o selecție impresionantă de articole din diverse domenii, de la articole spectaculoase de îmbrăcăminte, până la accesorii rafinate.

Bitolia Gallery și Oana Livia Badea au reunit, astfel, într-un singur loc, pasiunea pentru frumusețe și rafinament. Noua destinație de shopping este dedicată celor care doresc să descopere nu doar produse de calitate superioară, ci și un stil de viață exclusivist, unde fiecare detaliu este gândit pentru a oferi o experiență unică. Și pentru cei care stilul rafinat și stilul autentic, Bitolia Gallery va reprezenta, fără îndoială, un adevărat punct de referință în materie de fashion.