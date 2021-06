Oana Manea, interzisă la JO 2008: “Din nimic, mi-au găsit probleme la inimă! A fost o enigmă”. Exclusiv

Episodul 77 din seria “Olimpicii României” este despre Oana Manea. Handbalista a participat la Jocurile Olimpice din 2016, însă a ratat selecţia de la Beijing 2008 pentru un test medical în care i s-au descoperit probleme cardiace.

a povestit într-un interviu pentru FANATIK cum i-a fost interzisă participarea la Jocurile Olimpice, deşi analizele ulterioare nu au arătat nicio problemă la inimă pentru handbalistă, care şi-a văzut visul cu ochii opt ani mai târziu, în 2016, când a participat la JO din Brazilia.

Din păcate, la Rio de Janeiro, fanii României au trăit o decepţie. Echipa antrenată de Tomas Ryde a încheiat grupa pe locul 5 şi a ieşit timpuriu din cursa spre medalii, fiind învinsă de Angola, Brazilia şi Norvegia în faza grupelor.

Oana Manea, interviu despre participarea la Jocurile Olimpice: “Şi acum, când mă gândesc, mi se face pielea de găină”

Oana, ce înseamnă pentru tine participarea la Jocurile Olimpice? Ai fost acolo în 2016 şi în 2008 ai ratat competiţia pentru o controversă…

– Cred că nu numai pentru mine, orice sportiv îşi doreşte să ajungă la Jocurile Olimpice. Este cea mai tare competiţie. Şi acum, când mă gândesc, mi se face pielea de găină. Ne-am dorit foarte mult să ajungem acolo în 2016. Am muncit şi ne-am luptat pentru calificare. Este altceva, altă senzaţie. Când am ajuns în Brazilia ne luau deja emoţiile şi abia aştepţi să joci.

Aveai emoţii când ai ajuns la Rio?

– Am avut pentru că a fost pentru prima dată când am fost la Jocurile Olimpice. Îmi doream foarte mult şi eram acolo, erau normale emoţiile. Am avut un drum destul de lung până acolo, dar când ajungi şi te pregăteşti pentru meciuri, te iau emoţiile şi te gândeşti să faci un rezultat cât mai bun.

“La testul medical mi-au găsit probleme la inimă. Mi-au ieşit nişte extrasistole, veneau cam 27-28 pe minut, ceea ce era exagerat pentru un sportiv”

Erai printre jucătoarele importante ale naţionalei şi în 2008. Ce s-a întâmplat de n-ai mai ajuns la Beijing?

– A fost o problemă mai complicată şi nu ştiu cât de adevărată. La testul medical mi-au găsit probleme la inimă. Mi-au ieşit nişte extrasistole, veneau cam 27-28 pe minut, ceea ce era exagerat pentru un sportiv. De fiecare dată când am făcut testul medical, în fiecare an, nu am avut niciodată probleme. A ieşit problema asta, nu ştiu de unde. După ce s-a definitivat lotul şi tot, am făcut analize medicale amănunţite şi la Elias şi la Euromedica şi până la urmă n-am avut absolut nimic.

Te-ai gândit şi la alte lucruri că poate nu s-a dorit să fii în echipă?

– Posibil. M-am gândit şi la asta. A fost o enigmă pentru că la o scurtă perioadă, nici nu plecaseră fetele, m-am dus din nou să fac vizita medicală şi nu mi-a ieşit nici măcar una. Normal că mi-am pus un semn de întrebare. Nu m-am mai gândit apoi. Părinţii mei s-au speriat foarte tare, vă daţi seama, copilul lor să aibă probleme cu inima de la o vârstă fragedă. Au trecut…

“La Jocurile Olimpice nu a mai fost aceeaşi unitate de grup, n-a mai fost atmosfera aia frumoasă”

În 2016 cum a fost? România avea şansa să obţină un rezultat important, însă nu am prins un loc în primele patru ale grupei…

– Noi am fost încrezătoare având în vedere că la Mondiale şi la calificările pentru JO am făcut nişte meciuri foarte bune. Asta a ţinut numai de echipă, de grup şi de atmosferă. Asta voiam să zic, la Jocurile Olimpice nu a mai fost aceeaşi unitate de grup, n-a mai fost atmosfera aia frumoasă între noi şi asta ne-a tras mult în jos.

Dar, ce s-a putut schimba în 6 luni?

– Nu ne-am certat, dar probabil… Am ajuns acolo, ne doream prea mult, nu ne ieşeau lucrurile. Normal, când nu îţi iese ceva mai intervin discuţii, nu ştiu. Asta este părerea mea. Că ţine foarte mult de unitatea grupului pentru că suntem o echipă şi când spui “echipă”, ea trebuie să fie pe teren şi nu am demonstrat-o.

“A fost o dezamăgire enormă. Ştiam ce am făcut cu câteva luni înainte”

Care a fost atmosfera după ce am încheiat grupa în afara locurilor calificante?

– Cu toate că n-am avut o atmosferă bună, am pierdut calificarea mai departe pe muchie. A fost o dezamăgire enormă. Ştiam ce am făcut cu câteva luni înainte şi am fost foarte dezamăgite că nu am putut să ţinem forma sportivă şi unitatea grupului la fel de sus ca să putem obţine ceva. Sincer, parcă nici nu ne mai venea să ne uităm la meciuri. Ne spuneam: “Dacă făceam…., dacă”, erau mulţi de “dacă”. A fost prea târziu.

Revenind la prezent. Ai rămas cu un gust amar după ce România a ratat calificarea la Tokyo?

– Dezamăgirea mai mare este pentru fetele care au participat. Au fost jucătoare care nu au putut să ajungă în 2016 şi asta era o şansă uriaşă. Poate unică pentru ele, nu ştim ce va fi pe viitor. Eu ca eu, dar ele au fost mult mai dezamăgite. Eu le dădeam o şansă destul de mare, dar totul s-a jucat pe teren.

“Pauza Cristinei Neagu poate fi cu două tăişuri”

a luat o pauză de la echipa naţională. Cum vezi România fără ea la această ediţie de la Mondiale?

– Pauza Cristinei poate fi cu două tăişuri. Fetele să se gândească doar la Cristina şi să nu încerce să se bată mai departe, ori să demonstreze că se poate şi fără Cristina şi să facă nişte meciuri foarte bune. Totul depinde de ele şi contează foarte mult unitatea grupului.

Ştiu că te-ai apucat şi de antrenorat în acest an. Cum e această meserie?

– Este grea şi acum pot să fac o comparaţie. Poate uneori judecam antrenorii şi acum văd în unele momente că gândeam greşit, dar este greu. La baby handbal este foarte dificil, dar acum antrenez junioare doi, fete de 14-15 ani şi este cât de cât mai ok. Mă pot înţelege cu ele şi pot să aplic ceea ce am învăţat în ultimii ani.

Sunt mai ascultătoare junioarele decât era Oana Manea când era mică?

– Erau alte vremuri, nu aveam curaj să spun ceva sau să comentez. Acum sunt cu totul alte vremuri. Nici eu nu voiam să fiu dictator. Le las să îşi spună opinia, uneori mai greşesc şi eu, poate nu le înţeleg. Ele vor, sunt muncitoare şi sper să fac ceva cu ele până termină junioratul.