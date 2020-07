Oana Mareș arată senzațional la 39 de ani. Fosta soție a lui Augustin Viziru face furori pe litoral – Foto

Oana Mareș are 39 de ani, însă nu-și arată vârstă. Fosta prezentatoare TV este foarte activă pe Instagram, unde postează imagini din vacanță.

Împreună cu soțul ei, Dragoș Săbăreanu, și fiul lor, Nicolai (8 ani), vedeta TV se află pe litoral, însă a ales să se relaxeze la piscina hotelului la care este cazată.

În ultimii ani, fosta soție a lui Augustin Viziru și-a făcut câteva tatuaje și a pozat mai îndrăzneț, deși pe vremuri se abținea de la pictorialele în costume de baie.

Oana Mareș, în costum de baie, în vacanță

Vedeta și soțul ei și-au luat o pauză de la serviciu și au lăsat afacerea cu mobilă pe mâinile angajaților. Astfel, Oana Mareș s-a pozat nestingherită pe marginea piscinei, la un hotel de lux de pe litoral.

Blonda arată foarte bine la cei 39 de ani, însă face mult sport și are grijă de alimentația ei. Ea reușește să rămână într-o formă fizică de invidiat și poate concura la capitolul frumusețe și cu alte domnițe de pe plaiul mioritic.

Oana Mareș a renunțat la televiziune de dragul familiei, iar în ultimii ani s-a focusat strict pe creșterea copilului, dar și pe afacerea în care este implicată cu soțul ei, Dragoș.

A fost căsătorită cu Augustin Viziru

După 11 ani de relație și 2 ani de mariaj, Oana Mareș și Augustin Viziru au divorțat la notar. Vestea a căzut trăsnet pentru admiratorii celor doi, mai ales pentru că nu dădeau semne de separare. Din câte au declarat la vremea respectivă, relația celor doi se răcise, iar blonda l-ar fi înșelat cu actualul soța la un concert.

Mihai Bobonete este cel care le-a făcut cunoștință Oanei cu Dragoș, care au rămas împreună de atunci. După divorțul de Augustin, blonda a mărturisit că nu mai era fericită, însă că a rămas în relații bune cu fostul soț. ” Noi am divorţat, dar am rămas în relaţii foarte ok pentru că părinţii lui şi ai mei au ştiut adevărul legat de despărţirea noastră, nu am rămas în relaţii proaste, aşa cum s-ar crede. Mi s-a rupt sufletul când am aflat că fostul meu socru a murit, i-am trimis lui Augustin un mesaj că vreau să vin şi eu să îmi iau rămas bun de la tatăl lui, iar el mi-a spus că mă aşteaptă.”, spunea, în 2014, Oana Mareș, pentru libertatea.ro.

De altfel, și Augustin Viziru, care a devenit și el tată de fetiță anul acesta, a mărturisit, la un moment dat, că s-a căsătorit prea repede și că era prea tânăr pentru o relație atât de matură.

” Noi în casă ajunsesem doar prieteni buni, nu se mai punea problema să formăm o familie. Mă bucur că a reuşit să treacă peste acel moment, să găsească pe cineva atât de repede. Eu în ultima perioadă am neglijat-o foarte mult şi ea mi-a atras atenţia.”, a declarat Augustin Vizoru la TV.