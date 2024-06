Oana Matache, vacanță romantică surpriză pentru Radu Siffredi. Unde l-a dus pe iubitul său: „L-am luat pe sus”

Deși mulți nu credeau în iubirea lor, inclusiv mama vedetei la început, Oana Matache și Radu Siffredi continuă să fie îndrăgostiți și fericiți. Sora Deliei și-a surprins iubitul cu escapadă romantică.

Oana Matache, vacanță surpriză pentru Radu Siffredi

Oana Matache și Radu Siffredi sunt unul dintre cuplurile surpriză ale showbizului românesc. Cei doi și-au început relația după divorțul artistei și nu ș le-a fost deloc ușor în primele luni.

Cu greu l-a acceptat pe Radu Siffredi, dar Oana nu a renunțat. Astfel că, ei au ajuns să-și demonstreze iubirea și la Power Couple.

iar recent au vorbit despre una dintre escapadele în doi. Sora Deliei a fost cea care l-a dus pe bărbatul iubit într-o excursie la Paris. Scopul a fost de a sărbători Ziua îndrăgostiților, dar s-au bucurat și de shopping.

„Asta a fost surpriza pe care am primit-o eu de Valentine's Day. Să fim sinceri, și pentru shopping, de asta am mers inițial. Am vrut să ne și cumpărăm haine. Eu mai mult", a dezvăluit Radu Siffredi

Oana Matache și-a luat bărbatul pe sus

Oana Matache și Radu Siffredi au resimțit presiunea show-ului de la Antena 1. Prin urmare, după ce s-au încheiat filmările, și-au dorit să evadeze, iar sora Deliei a pus totul la cale, ca o adevărată conducătoare.

„Eu l-am luat pe sus și l-am dus la Paris. De ce Paris? Pentru că am mai fost acolo de multe ori și îmi este un loc foarte lejer. Noi după ce ne-am întors de la Power Couple aveam nevoie să ne relaxăm mental.

Și nu aveam chef să merg într-un oraș în care să descopăr chestii. Am ales Paris pentru că extensie cumva a Bucureștiului mult mai cool. Ne-am dorit foarte mult să avem genul de vacanță pentru inspirație.

Adică să ne uităm pe stradă la oameni, să îi studiem cum sunt îmbrăcați”, a mărturisit Oana Matache. Excursia a fost modul lor de a se relaxa, dar și de a-și suda relația și a se lăsa inspirați de cultura pariziană.