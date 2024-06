Oana Moșneagu, fără verighetă la 3 săptămâni de la nunta cu Vlad Gherman: ”Asta este explicația”

Oana Moșneagu, fără verighetă la 3 săptămâni de la cu Vlad Gherman. Vedeta de la Antena 1 a oferit o explicație în acest sens, după ce a fost surprinsă fără bijuteria prețioasă în cadrul unui eveniment monden.

Oana Moșneagu, fără inelul de nuntă la aproape o lună de la cununia cu Vlad Gherman. Ce a mărturisit actrița despre asta

Oana Moșneagu, fără inelul de nuntă la aproape o lună de la cununia cu Vlad Gherman. Ce a mărturisit actrița despre asta. Frumoasa șatenă nu s-a sfiit să recunoască adevărul despre verigheta aleasă pentru unirea în fața lui Dumnezeu.

ADVERTISEMENT

După ce a fost filmată fără acest accesoriu, vedeta din serialul Lia, soția soțului meu a spus că totul are legătură cu meseria pe care o face, dar și cu inelul în cauză. Se pare că a achiziționat o mărime mult prea mică.

În acest momente verigheta se află la bijutier pentru a fi lărgită. În felul acesta actrița nu va mai avea probleme, așa cum i s-a întâmplat la un spectacol recent, când a rămas înțepenită și nu a mai ieșit de pe deget.

ADVERTISEMENT

„Nu am verigheta pe deget pentru că a trebuit să o duc la lărgit. Eu la filmări, în mod normal, trebuie să scot verigheta, am un racord. Dacă personajul meu nu este căsătorit, eu nu pot să apar cu verighetă.

Și pentru că am făcut-o puțin cam micuță, în timpul filmărilor nu am putut să scot verigheta și a trebuit să joc cumva, să îmi ascund mâna. Acum am dus verigheta la lărgit.

ADVERTISEMENT

Asta este explicația pentru care nu o am”, a mărturisit Oana Moșneagu, relatează . Frumoasa actriță și cântărețul Vlad Gherman și-au unit destinele în urmă cu aproape 3 săptămâni, pe 2 iunie.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman, nuntă de vis

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au avut parte de o nuntă de vis, la care au participat foarte multe persoane. Cei doi au ales o temă anume pentru marele eveniment, imaginându-se în „Visul unei nopți de vară”.

ADVERTISEMENT

Pentru a se bucura de cea mai frumoasă zi din viața lor au optat pentru un organizator de nunți. Acesta le-a adus multe flori și felinare, elemente care s-au integrat perfect în design-ul invitației, cât și al papetăriei, candy barului și tortului.