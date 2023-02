Oana Moșneagu, primele declarații despre căsătoria cu Vlad Gherman. Cum va arăta nunta

Vedeta din filmul Faci sau taci (2019) face primele declarații despre cu partenerul de viață, la mai bine de un an de relație. Cum va arăta nunta celor doi și care sunt lucrurile care contează cel mai mult pentru frumoasa șatenă.

Oana Moșneagu, cele dintâi detalii legate de nunta cu Vlad Gherman. Ce își dorește de la ziua cea mare

Oana Moșneagu a oferit cele dintâi detalii legate de nunta cu Vlad Gherman, alături de care își dorește întemeierea unei familii. Actrița de 32 de ani a discutat deschis cu artistul despre ziua în care se vor căsători.

Nu știe dacă va fi o petrecere grandioasă sau una restrânsă, între prieteni, însă frumoasa șatenă vrea ca acele momente să fie cele mai fericite din viața sa. În plus, actrița susține că nu un act este important, ci căsnicia în sine.

„Am vorbit despre o viață împreună, nu despre nuntă. Ziua cea mare, că e mare, cu ditamai tam-tam-ul, sau că e mică, între prieteni și familie… important e să fim noi bine unul cu celalalt, să ne bucuram și să fim relaxați.

Și dacă nu ar fi așa, e o zi, până la urmă. Nu, nu mă uit la ziua nunții ca la ziua cea mare, ziua de la care să visez de când eram copil. Este o zi, o petrecere, chiar cred că există șansa să fie obositoare și stresantă, atâta organizare și atâta lume.

Îmi plac copiii, da. Vreau și eu copil, da. Când? Nu acum”, a declarat Oana Moșneagu într-un interviu pentru revista , unde a mărturisit că o vreme lungă și-a dorit să fie cerută în căsătorie în Africa, în timp ce ia masa printre girafe.

Oana Moșneagu, despre logodna cu Vlad Gherman

Actrița nu a primit până acum inelul de logodnă de la partenerul de viață. Vlad Gherman trebuie să se gândească la o cerere inedită și specială, Oana Moșneagu precizând că evenimentul e mai important decât „Da-ul” de la starea civilă.

Cei doi nu se grăbesc să facă pasul cel mare sau să devină părinți. Au foarte multe planuri și proiecte pentru anul acesta, ambii fiind ocupați cu carierele lor. Șatena joacă în spectacolul Care pe care cu Anca Sigartău, Mara Oprea, Alecsandru Duanev și Daniel Nuță.

Prin intermediul piesei actrița va călători prin toată țara, în timp ce partenerul de viață are o emisiune cu fosta iubită și Andreea Ibacka. În plus, cântărețul revine pe micile ecrane în serialul Lia, de la Antena 1, unde are rolul lui Andi.