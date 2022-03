Oana Moșneagu are un mic reproș pentru Vlad Gherman. Acum au aflat și părinții lui

Frumoasa actriță are un mic reproș pentru partenerul de viață, pe care nu l-a ascuns deloc față de familia acestuia. susține că artistul este genul de persoană care duce la bun sfârșit lucrurile numai când vrea.

Oana Moșneagu, mesaj pentru părinții lui Vlad Gherman. Ce a dezvăluit actrița

Oana Moșneagu s-a adresat părinților lui Vlad Gherman pe rețelele de socializare, asta pentru că familia actorului are conturi pe social media. În felul acesta rudele actorului din serialul „Adela” au aflat ce o supără pe iubita tânărului.

„Chiar în acest moment mi-am amintit că mama lui Vlad și tatăl lui Vlad au Instagram față de părinții mei… și că ei mă urmăresc. Doamna și domnul Gherman, îl apreciez foarte mult pe Vlad, face lucruri…

În general, face lucruri… când are chef, face. Aveți un băiat minunat”, a dezvăluit Oana Moșneagu pe InstaStory, bineînțeles în spirit de glumă.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au mutat împreună

În altă ordine de idei, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au luat decizia de a se muta împreună după numai câteva luni de relație. au făcut un pas important în povestea lor de dragoste.

„Oana se mută aici. Ea stătea în chirie, eu stau în chirie, dar pentru că petreceam foarte mult timp împreună, am zis să facem pasul ăsta, care, într-adevăr, e un pas important pentru relația noastră, e un pas important pentru orice relație și pentru că ne-am asumat drumul ăsta pe care am pornit împreună, am zis hai să ne mutăm.

Am ales să rămânem la mine pentru că ne place și mai mult apartamentul ăsta, e foarte cozy, e foarte primitor și e mult mai aproape de zona în care filmăm noi. Am zis hai să rămânem la mine. În primul rând, cea mai mare modificare, în caz că întrebați, este faptul că în zona în care aveam masă am pus un dulap.

E un șifonier tocmai pentru că Oana deja a început să mă dea afară din propriul șifonier și am zis, ok, am înțeles, ai nevoie de spațiu pentru haine, se rezolvă”, a spus Vlad Gherman într-un vlog de pe canalul său de Youtube, conform .