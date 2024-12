Oana Paraschiv de la Asia Express, față în față cu cele mai cumplite frici. Jumătatea profesională a lui Mihai Găinușă: „A fost cea mai dură terapie”. Exclusiv

Oana Paraschiv este om de radio și televiziune, dar și jumătatea profesională a lui Mihai Găinușă. Cu umor, Oana mărturisește că a plecat la Asia Express într-un moment de inconștiență. Totul plecând din dorința de a-și depăși demonii interiori care, aparent, puneau stăpânire pe sufletul ei.

Oana Paraschiv față în față cu proprii demoni

Chiar dacă a trecut prin toate stările posibile și, adesea a simțit că nu mai poate, Oana Paraschiv recunoaște că și mâine s-ar întoarce la Asia Express. Viața nu a fost niciodată ușoară cu partenera lui Mihai Găinușă, însă, mereu a avut puterea să lupte și să își confrunte toate fricile. După plecarea de la Național FM, într-un interviu sincer, oferit în exclusivitate pentru FANATIK, Oana vorbește despre demonii care i-au manipulat fiecare părticică a sufletului ei.

De asemenea, fosta concurentă de la Asia Express ne povestește care este relația cu Mihai Găinușă. Și, ține să explice toate zvonurile referitoare la tensiunile dintre ea și soția lui Găinușă, Ioana.

Ai plecat, împreună cu Mihai Găinușă, de la Național FM. Ce planuri aveți?

– Oana Paraschiv: Momentan suntem în negocieri și eu și Mihai, nu ne despărțim. Suntem în discuții și cu televiziuni și cu radiouri. Ne prinde bine perioada asta de pauză pentru că am fost destul de solicitați după ce ne-am întors acasă. Nu știu când a trecut timpul ăsta.

„Într-o seară ne-am cazat într-un garaj care mirosea a urină de pisică”

Ce ți-a plăcut și ce nu la Asia Express?

– Nu există să nu-mi fi plăcut ceva. Mi-a plăcut atât de mult încât azi m-aș întoarce (n.r. râde). Mi-a fost frică înainte să plec, dar odată ce am ajuns acolo am intrat imediat în format, în competiție. Mi-a fost greu, mă mai văitam ca să rezist, dar mi-a plăcut.

Sincer, de câte ori pe zi îți doreai să te întorci acasă?

– Au fost fost momente grele și nu mă refer la probe. Cred că cel mai greu este să cazi psihic. Asta se întâmplă după o zi de filmare când nu găseam cazare sau găseam una îngrozitoare. Într-o seară ne-am cazat într-un garaj care mirosea a urină de pisică și nici mâncare nu aveam. Dar nu am zis niciodată că vreau să mă întorc acasă.

Oana Paraschiv, față în față cu fricile care îi manipulau viața: „A fost cea mai dură terapie”

Declarai că ai acceptat această competiție ca să scapi de niște frici. Despre ce este vorba, mai exact? Știu că, de ani de zile, duci o luptă cu anxietatea.

– Ăsta a fost singurul lucru care m-a făcut să plec, până la urmă. Cred că am avut un moment de inconștiență pentru că nu știam dacă voi face față. A fost un moment în care am zis că n-o să mă mai mișc de pe canapea pentru că veneam de la radio, îmi monitorizam stările nasoale pe care le aveam și atât. Mi-am dat seama că trebuie să mă duc acolo unde îmi este frică.

Am citit foarte mult despre anxietate și asta e sfatul, să dai piept cu cele mai mari frici ale tale și să ai alături o persoană în care ai încredere. A fost cea mai dură terapie la care puteam să apelez în viața asta.

Cine pe cine a susținut, tu pe Mihai sau invers?

– , că n-ai cum altfel. Poate lumea care s-a uitat la show va spune că nu l-am susținut, dar el știe. Când oamenii sunt mai calmi, mai așezați au nevoie de un impuls. Asta îi dădeam eu lui Mișu de fiecare dată ca să mergem mai departe. Iar el era lângă mine când țipam și făceam ca toate alea, glumea și totul era bine.

„Trebuie să știi cum să gestionezi astfel de sentimente ca să nu rămâi acolo, blocat”

Cât de bine trebuie să cunoști un om ca să mergi alături de el într-o competiție ca Asia Express?

– Trebuie să îl cunoști bine, dar trebuie, mai ales, să ai încredere în acel om. Îl mai descoperi pe parcurs, și el pe tine. Aflați lucruri noi unul despre altul. Este vorba de încredere și să știi că, orice s-ar întâmpla, îl ai pe omul acela lângă tine.

Care a fost cel mai greu moment sau cea mai grea probă, din punctul tău de vedere?

– Cel mai greu a fost când am ieșit din competiție, din punct de vedere emoțional. Trebuie să știi cum să gestionezi astfel de sentimente ca să nu rămâi acolo, blocat. A fost greu pentru că , era clar, nu a fost o surpriză când ne-a anunțat Irina că vom pleca.

A fost greu și să te desparți de oamenii de care te-ai atașat. Se termina ceva care reprezentase, timp de două luni de zile, viața ta. Eram la careu și mă gândeam ce-o să fac de acum. M-am întors acasă cu această întrebare și nu mi-a fost deloc ușor.

Oana Paraschiv și Ioana Găinușă sunt foarte bune prietene

Cum te înțelegi cu Ioana, soția lui Mihai? Cât de mult a contat suportul ei în această competiție?

– Suntem foarte bune prietene. Cumva prietenia s-a legat și mai mult din momentul în care ne-am întors de acolo. Vorbim ore întregi la telefon și petrecem foarte mult timp împreună. Ioana ne-a susținut mereu în orice proiect am avut. Mai mult, în experiența Asia Express ea a avut mai multă încredere în noi decât am avut eu și Mișu. Dacă ar fi fost după noi, în două săptămâni credeam că ne întoarcem acasă.