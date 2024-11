Oana Radu, certată de fani pentru câteva kilograme în plus. Reacția vedetei: ”Sunt clipuri foarte vechi”

Oana Radu reacţionează după ce a primit sute de critici legate de aspectul ei fizic. Artista nu a mai suportat gura lumii şi s-a hătărât să o închidă definitiv. Contactată de FANATIK, interpreta a dorit să oprească toate comentariile răutăcioase referitoare la numărul de kilograme în plus pe care le-a acumulat.

Oana Radu, aspru criticată pentru kilogramele în plus

a dus aproape toată viața o luptă grea cu kilogramele în plus. Artista a reuşit să slăbească considerabil de mult în urmă cu câţiva ani, mai ales după ce şi-a întâlnit fostul soţ, pe Cătălin Dobrescu. Deşi a trăit o perioadă ”de glorie” din punct de vedere fizic în timpul fostei relaţii, vedeta s-a îngrăşat vizibil după divorţ.

ADVERTISEMENT

Fanii au observat acest lucru şi nu au scutit-o pe Oana de critici. Nu cu mult timp în urmă, au apărut imagini cu interpreta din timpul unui concert. Cu toate că numărul de kilograme în plus nu era de partea ei, aceasta a ales să poarte o ţinută care nu îi punea în valoare fizicul.

Internauţii au umplut secţiunea de comentarii cu reacţii critice la adresa vedetei. Majoritatea se legau de faptul că Oana Radu promovează diete şi coresete modelatoare, însă ea nu arată deloc ca şi cum dietele respective ar da roade. FANATIK a contactat-o pe Oana Radu şi avem reacţia ei la criticile din mediul online care nu îi mai dau pace.

ADVERTISEMENT

Reacţia Oanei Radu după ce a fost certată de fani

Un val de critici s-a năpustit asupra Oanei Radu, pe motiv că a luat în greutate. Fanii au certat-o serios pe vedetă, iar FANATIK are reacţia la rece a interpretei. Vizibil deranjată de subiectul kilogramelor în plus, Oana a declarat că imaginile în cauză sunt mai vechi, deşi acestea datează din septembrie 2024.

Cântăreaţa susţine că de atunci a slăbit foarte mult şi nu a dorit să dea mai multe detalii despre acest aspect care o cu siguranţă o intrigă. ”Sunt nişte clipuri foarte vechi. Eu am slăbit de atunci mult”, ne-a declarat Oana Radu, în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Deşi a trecut un an de la despărţirea de , fanii nu au uitat că în acea perioadă Oana Radu a dus-o foarte bine din punct de vedere fizic. Spunem asta pentru că prin comentarii unii internauţi se întreabă oare ce ar zice fostul soţ despre felul în care se îngrăşase aceasta.

”Am scăpat ca animalul într-un lan mare de lucernă”

Oana Radu nu a ascuns niciodată faptul că este o persoana care are un apetit greu de stăpânit. De altfel, vedeta a recunoscut că mânâncă compulsiv şi este nevoită să stăpânească acest lucru. Artista nu s-a ferit niciodată să mărturisească că în timpul relaţiei cu fostul soţ era drastic rectricţionată de la mâncare.

ADVERTISEMENT

Cântăreaţa a povestit de multe ori că nu avea voie să mânânce foarte multe alimente. Tot ce se regăsea în frigiderul ei trebuia mai întâi aprobat de Cătălin Dobrescu. Apoi, după divorţ Oana a mărturisit că şi-a luat revanşa pentru tot timpul în care avea mari restricţii alimentare. Aceasta spune că a sărbătorit faptul că a scăpat dintr-o relaţie toxică şi i-a şi priit.

”După divorţ, nu m-am îngrăşat din cauza stresului. Am sărbătorit că am scăpat dintr-o închisoare din care nu credeam vreo dată că o să mai pot scăpa. A fost efectiv o eliberare pentru că în toată perioada căsătoriei mele eu am fost ca la Auschwitz.

Nu aveam voie să am în casă nici măcar sucuri zero zahăr, nu aveam voie să am brânză. Nu aveam voie să am decât alimente care erau aprobate de domnul nutriţionist. Atunci cumva, după ce am scăpat din această închisoare, evident că am scăpat ca animalul într-un lan mare de lucernă din care mănâncă fix ce îşi doreşte”, a declarat Oana Radu în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai.