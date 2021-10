Oana Radu a trecut prin momente dificile și și-a revenit foarte greu după tragedia prin care a trecut. Iubitul ei a murit după ce fusese incendiat într-o scară de bloc.

Oana i-a fost alături până în ultimul moment, iar rana din sufletul ei s-a vindecat extrem de greu.

Artista a vorbit despre gândurile pe care le avea după ce Alin a murit.

Oana Radu, dezvăluiri despre moartea fostului iubit. “Au fost doi ani de anxietate. Mă simțeam vinovată”

Moartea iubitului ei a fost un adevărat șoc pentru Oana Radu. Aceasta a recunoscut că acelea au fost cele mai grele momente pe care le-a trăit.

Alin Mihai Suflea a fost incendiat în scara unui bloc din Craiova în august 2019, iar la finalul anului a decedat. Oana i-a fost aproape până în ultima clipă.

Aceasta a vorbit despre acele momente cumplite pe care le-a trăit, dar și despre gândurile pe care le-a avut. Oana Radu și Alin au format un cuplu aproape trei ani.

“Cel mai dur moment din viața mea este legat de moartea lui Alin, deși la momentul respectiv nu am reușit să-mi exprim foarte bine durerea, nici eu nu înțelegeam ce se întâmplă. Și acum mi se pune nodul în gât când îmi aduc aminte.

Lumea zicea că nu-mi pasă și eu eram pe calmante, pe pastile. Mă simțeam vinovată că eu trăiesc și el nu. Eram super anxioasă. Pentru mine au fost doi ani de anxietate. Am avut parte de violență fizică și verbală. Nu am făcut însă nimic, am stat acolo. Găseam fericirea în mâncare.

Tocmai de aceea mă și complăceam în astfel de relații”, a declarat Oana Radu în emisiunea

Oana Radu s-a măritat în anul 2020

la mai puțin de un an de când fostul său iubit murise. Artista și-a găsit fericirea în brațele antrenorului său de fitness, Cătălin. a avut loc la Craiova și a fost foarte restrânsă.

“M-a ajutat să scap aproape total de atacurile de panică și frici. M-a învățat să fiu serioasă și să îmi țin cuvântul față de oamenii din jurul meu. M-a învățat să îmi respect și să îmi prețuiesc familia dar și pe cei apropiați”, spunea Oana Radu în acel moment despre soțul ei.