Oana Radu, o nouă operație estetică. Cum arată acum artista 

Transformarea mea a luat sfarsit ! In aceste poze ma vedeti pe mine, la 57 de kilograme , de la 75, folosind Dieta 2 ce se va lansa in aceasta seara ! Aceasta este una muuuuult mai usoara decat prima! Partea misto este ca mi-a transformat total corpul! Sunt foarte fericita ! Asa arat eu acum! De acum inainte urmeaza un drum destul de greu, cel al mentinerii! Am decis sa incep aceasta noua dieta cand am iesit din pandemie, cu 75 de kilograme, greutate ce o aveam de vreo cateva luni, fiindca nu eram suficient de serioasa ! M-am remontat si iata ca am ajuns acolo unde mi-am dorit ! Vreau sa ii multumesc evident si lui @catalin_dobrescu6 pentru sustinere si ajutor! Va multumesc si voua pentru toate mesajele, si mult spor in tot ceea ce faceti! Bafta cu noua dieta! Multumesc muult pentru poze lui @danniculescu ! ❤️

