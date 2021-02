Oana Radu rupe tăcerea la 7 luni de la căsătoria cu antrenorul ei de fitness: „M-am acomodat foarte greu”

Oana Radu a vorbit deschis despre relația ei cu Cătălin, antrenorul de fitness cu care s-a căsătorit în luna august a anului trecut și a pus capăt tuturor zvonurilor potrivit cărora căsnicia vedetei nu ar fi una tocmai roz.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața a dezvăluit cum s-a cunoscut cu iubitul ei și cât de greu i-a fost să se acomodeze cu stilul său de viață, recunoscând că au existat divergențe din această cauză.

Artista a spus că ea era foarte leneșă și pofticioasă înainte, iar de când l-a cunoscut pe Cătălin a reușit să își țină în frâu kilogramele și să își schimbe complet stilul de viață, bărbatul fiind cu ochii pe ea ca pe butelie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oana Radu, adevărul despre relația cu Cătălin, antrenorul ei de fitness

Oana a apelat la Cătălin pentru a o ajuta să slăbească, iar la început nu a existat nimic între cei doi, chimia apărând pe parcursul ședințelor de antrenament, iar totul a culminat cu o căsătorie la care nu se aștepta nici măcar ea.

„N-aș fi crezut vreodată că el o să poată să îmi fie mie iubit. A fost un crush al tinereții, îmi plăcea de el, au trecut 10-11 ani. M-am dus în Craiova și stăteam la o prietenă acasă. Aveam nevoie de alt sprijin decât cel al familiei.

ADVERTISEMENT

Îmi zice Cătălin de ce să merg să dorm la femeia asta când el are un apartament foarte mare, mi-a zis prietenește. Eu la tipa asta acasă mâncam numai prostii, mâncam chipsuri, pizza, burger comandate, prăjituri. M-am dus la el acasă undeva la început de decembrie, veneau sărbătorile, n-o să mănânc eu plăcinte, cozonac.

Mi-a zis să nu-mi mai las fardurile în bucătărie, am zis, doamne, mânca-ți-aș gura ta, cine poate să stea cu omul ăsta? El în tot timpul ăsta îmi povestea de fete… Într-o seară am aflat că am un concert în Suedia și eram singura persoană singură și l-am luat cu mine”, a mărturisit Oana Radu în emisiunea Dianei Bianca de la Wowbiz.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

S-a acomodat greu cu el, dar acum simte că are viața complet schimbată

Vedeta spune că la început nici măcar nu s-au sărutat, dar au fost câteva îmbrățișări care au făcut-o să-l vadă cu alți ochi.

„M-am acomodat foarte greu cu stilul său de viață”, a mărturisit Oana Radu, care acum susține că soțul ei i-a schimbat cu adevărat viața, iar acum știe foarte bine cum să trăiască sănătos și să fie fericită și fără toate bucatele de care nu se putea dezlipi înainte.

ADVERTISEMENT