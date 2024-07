Oana Radu și Cătălin Dobrescu au ajuns în instanță. Cum vor împărți cei doi apartamentul comun după divorț

Oana Radu este una dintre cele mai apreciate artiste din România. În ciuda faptului că are noroc pe plan profesional, nu același lucru se poate spune și despre planul amoros. Artista a divorțat de Cătălin Dobrescu, iar acum, urmează partajul apartamentului care este bun comun.

Oana Radu și Cătălin Dobrescu nu s-au putut pune de acord cu privire la apartamentul comun

Oana Radu demonstrează că este o femeie puternică. Din păcate, artista nu a fost prea norocoasă în dragoste, însă, asta nu a împiedicat-o să vadă mereu partea plină a paharului.

În urmă cu ceva timp, vedeta a anunțat că a ajuns la final. Deși păreau făcuți unul pentru altul, la un moment dat, drumurile celor doi s-au separat.

Oana avea planuri mărețe alături de Cătălin. Drept dovadă, la un moment dat, cei doi au ales să cumpere un apartament la comun pe care să-l numească ”acasă”. Acum, bunul comun face obiectul partajului.

Oana Radu s-a implicat trup și suflet în amenajarea apartamentului, însă, asta nu a împiedicat-o să plece de acolo. După separarea de Cătălin Dobrescu, , departe de tot ce i-ar putea aminti de fostul mariaj.

Oana Radu ia în calcul inclusiv vinderea apartamentului și împărțirea banilor cu fostul ei soț

Artista și-a cumpărat deja o casă în București și este mai fericită ca niciodată. Momentan, locuința are nevoie de multe amenajări, însă, Oana Radu lasă lucrurile să decurgă de la sine.

Deși este preocupată cu amenajările, Oana Radu nu își poate lua gândul nici de la apartamentul pe care l-a luat la comun cu fostul ei soț. Pentru că nu au putut ajunge la un numitor comun, cei doi au ajuns în instanță.

”Am intentat un proces de partaj, care va stabili la final, fiecare cât are de luat. Am făcut treaba asta pentru că nu am reușit să mă înțeleg amiabil cu fostul meu partener și am zis că cel mai bine legea va decide cine cât va lua, în cât timp îl va despăgubi unul pe celălalt.”, a spus Oana Radu pe Instagram.

Oana Radu a declarat că lasă judecătorii să își facă treaba. Aceștia vor decide ce se va întâmpla cu apartamentul comun și cine pe cine va despăgubi. În cazul în care cei doi nu se vor înțelege, apartamentul se va vinde, iar Oana Radu și Cătălin Dobrescu vor împărți banii.

”Dacă nu ne vom înțelege nici așa, se va vinde apartamentul și vom împărți, cu siguranță, banii în funcție de procentul pe care îl va stabili instanța. Cam așa funcționează.”, a mai spus artista.