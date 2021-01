Oana Radu și soțul, Cătălin Dobrescu, la un pas de separare: ”A vrut să plece”

Oana Radu a mărturisit că a fost la un pas de divorț de bărbatul cu care s-a căsătorit în vara lui 2020. Cântăreața a dezvăluit că iubitul ei, antrenorul de fitness Cătălin Dobrescu, și-a făcut bagajele din cauza viciilor artistei.

Totul a început când blondina mânca pe ascuns, lucru pe care bărbatul l-a descoperit în cele din urmă. Mințit și deranjat de situația în care a fost pus, soțul vedetei nu a mai suportat, dorind să plece din casa în care locuiau împreună.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a mai povestit că lupta cu kilogramele în plus a cântărit greu în relația sa amoroasă. Acela a fost momentul în care Oana Radu a realizat că trebuie să pună punctul pe „i” legat de iubire.

Oana Radu și soțul, la un pas de a pune capăt poveștii de iubire

Oana Radu a simțit că pierde un lucru foarte important, motiv pentru care toată noaptea a plâns. Cântăreața și-a dat seama în cele din urmă că a greșit, motiv pentru care s-a ambiționat să dea jos kilogramele în plus cu care se lupta de ceva vreme.

„Am început să mănânc în baie, până când Cătălin a început să mă cântărească zilnic și vedea că eu mă îngraș. Îi spuneam că am reținut apă, minciuni.

Până într-o zi, când am avut o discuție serioasă cu Cătălin și aproape că a vrut să plece. A considerat că din cauza viciilor mele nu mai putem fi împreună.

El mi-a spus clar că își dorește de la mine să schimb asta la mine și i-am promis că schimb tot și nu făceam. Mi-a zis că o să plece și și-a făcut bagajele.

Atunci a fost momentul în care mi-am dorit să slăbesc. Am realizat că din viața noastră oamenii pot pleca oricând, pot pleca fără ca noi să știm sau fără ca noi să preconizăm că o să se întâmple și am zis așa: «Omul ăsta poate chiar o să plece».

N-am dormit toată noaptea. Am stat în sufragerie și am plâns. Nu am dormit. El s-a trezit și a văzut că am ochii plânși și i-am zis că am mâncat pe furiș și că din acel moment o să mă lupt să slăbesc și să arăt bine pentru mine.

Atunci mi-a promis că nu o să plece. Din momentul ăla nu a mai existat mâncare. Mi-am dat seama cât de important este el pentru mine”, a povestit Oana Radu pe rețelele de socializare, informează revista VIVA!.