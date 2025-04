Oana Roman a ajuns la spital înainte de Paște. Cu ce probleme de sănătate se confruntă vedeta: „Nu am arătat asta”

Oana Roman traversează o perioadă dificilă, chiar înainte de Paște. Vedeta care de curând și-a sărbătorit ziua de naștere a dezvăluit că nu se simte bine și a apelat la ajutorul medicilor.

De ce a mers Oana Roman la spital

Oana Roman le-a spus urmăritorilor săi de pe Instagram că se confruntă cu stări de rău de câteva zile. Fiica fostului premier a dezvăluit că are dureri care nu s-au ameliorat încă de

Vedeta a împlinit 49 de ani pe 13 aprilie și a sărbătorit alături de cei dragi și s-a axat pe organizarea evenimentului. Totuși, nu a mai putut amâna momentul , pentru a primi ajutor specializat.

De altfel, ea le-a recomandat celor care o îndrăgesc să nu-i urmeze exemplul și să își facă la timp toate investigațiile necesare. „Am plecat la spital. Mă duc la spital pentru că de câteva zile nu mă simt bine.

Am dus evenimentul și aniversarea mea cu o stare care nu era tocmai bună. Nu am arătat asta pentru că trebuia să le duc pe toate până la capăt, dar mă duc să îmi fac un consult gastro, pentru că am niște dureri care nu știu de la ce sunt și nu trec deloc.

În momentul în care mănânc ceva, am dureri și trebuie să merg să văd ce se întâmplă. Am dres-o eu cu pastile zilele astea, dar trebuie să îmi fac o ecografie abdominală, un consult probabil”, a povestit Oana Roman

Ce i-au spus medicii

După ce a realizat diverse investigații și analize de sânge, medicii i-au confirmat că nu este vorba despre o problemă gravă și că starea sa se află în limitele normale. Aceștia i-au recomandat, totuși, să urmeze un tratament și să respecte un regim strict în următoarele zile.

„Totul bine. Am făcut investigații imagistice, ecografii și analize de sânge, totul în timp record având aici și UPU. Pare că totul e ok și nu e nimic acut”, a dezvăluit Oana Roman.