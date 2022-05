Oana Roman a deschis cufărul cu amintiri. Ultimele fotografii cu Mioara și Petre Roman împreună, de ziua ei

Șatena a deschis cufărul cu amintiri. Fiica lui Petre Roman a distribuit pe rețelele de socializare mai multe fotografii de când era bebeluș, de când se juca în parc sau din timpul vacanțelor petrecute pe litoralul românesc.

Oana Roman, nostalgică cu gândul la copilărie. Poze cu ambii părinți aproape

Oana Roman a postat inclusiv ultimele imagini cu ambii părinți, înainte ca aceștia să divorțeze. a scos din sertar pozele în care Petre și Mioara Roman i-au fost alături, împreună, când a împlinit 30 de ani.

„La 30 de ani. Ultimul an în care am avut amândoi părinții împreună la ziua mea”, a scris vedeta pe contul de .

„Pe vremea când la ziua mea era lume buluc…”, a completat la o poză în care apare și prezentatoarea Andreea Esca, alături de soțul Alexandre Eram.

„Prietene născute în aceeași zi cu mine”, a ținut să mai adauge Oana Roman legat de altă fotografie împărtășită cu cei care o urmăresc în mediul virtual.

Oana Roman, imagini de la bebeluș la viața de studentă

„Știrbă și fericită în cei mai frumoși ani ai mei la țară, la sora bunicii”, a mai adăugat Oana Roman în dreptul unei alte imagini din mediul virtual.

De asemenea, vedeta a postat fotografii de când era studentă la Sorbora, dar și cu prima sa mașină, un autovehicul pe care l-a îndrăgit foarte mult.

În plus, , Petre Roman, nu a uitat nici de perioada în care a locuit în Statele Unite ale Americii, însă rămâne cu sufletul la Franța unde ar vrea să se retragă la un moment dat.

„În vara în care am terminat facultatea. La Snagov. Prima mea mașină pe care am iubit-o nespus. La New York unde mi-am făcut stagiul profesional în 2000 după ce mi-am terminat Masterul”, a mai spus Oana Roman.

Șatena le-a arătat fanilor și o poză în care apare Marius Elisei, cu două luni înainte de a descoperit că este însărcinată cu fiica sa, Izabela.