Oana Roman a dezvăluit ce spune Petre Roman despre starea de sănătate a fostei soții: “Așa consider eu normal”

Oana Roman este preocupată de starea de sănătate a Mioarei Roman, mama ei, care este internată într-un centru pentru vârstnici, acolo unde are parte de îngrijire și de cele mai bune condiții, iar Petre Roman se interesează mereu de cum se simte fosta soție.

Petre Roman se interesează de starea de sănătate a fostei soții. Dezvăluirea făcută de Oana Roman

anul acesta. Femeia care i-a dat viață Oanei Roman a suferit degenerări neuronale, dar și o pareză la mâna dreaptă. În plus, i-a fost aplicată și o proteză de șold.

Deși este divorțat de ani buni de Mioara Roman, Petre Roman se interesează de starea sa de sănătate. Fostul premier o întreabă mereu pe fiica lui cum se simte mama acesteia.

Oana Roman îl ține la curent pe tatăl ei cu starea de sănătate a Mioarei Roman și vrea ca aceasta să beneficieze de cea mai bună îngrijire, motiv pentru care a internat-o la centrul respectiv.

“S-a interesat, de câte ori vorbesc cu el mă întreabă cum e mama. Fără îndoială că s-a interesat și fără îndoială că eu am simțit nevoia să vorbesc și cu el lucrurile astea și să îl țin la curent, să îi explic tot ce se întâmplă.

Așa consider eu normal. Și eu fac tot ce este omenește posibil ca ea să primească cele mai bune îngrijiri care există în România, pentru a-i fi cât mai bine.”, a declarat Oana Roman pentru .

Care este starea de sănătate a Mioarei Roman

După toate problemele de sănătate, , după cum a dezvăluit Oana Roman. Mama vedetei este ținută sub supraveghere la centrul în care este internată, iar rezultatele sunt bune.

Fosta soție a lui Petre Roman are nevoie de recuperare după problemele pe care le-a avut în ultimul an. Cu toate că acum se simte mai bine, încă este fragilă și are nevoie de o îngrijire corespunzătoare.

Oana Roman o vizitează regulat pe mama ei și o ia cu ea și pe fiica ei, Izabela. Prezența micuței o ajută pe bunica ei să se simtă bine mai ales din punct de vedere psihic.

“A recuperat foarte bine, este într-o stare bună, stabilă, doar că e foarte fragilă și trebuie să avem foarte mare grijă de ea.

De un an și ceva este într-un centru de îngrijiri, unde e foarte bine și unde eu stau cu ea aproape în fiecare zi. A venit la recuperare apoi se va reîntoarce acolo.

Nu e simplu, are zile mai bune, zile mai puțin bune, dar pentru că este foarte îngrijită, sunt oameni mulți lângă ea, sunt eu lângă ea, merge Iza, are și o stare psihică bună, ceea ce e foarte important!”, a explicat Oana Roman pentru sursa citată.

Vedeta consideră că trebuie să fie alături de părinți până la capăt și nu din obligație. Oana Roman îi datorează totul mamei sale și vrea ca aceasta să fie îngrijită așa cum merită.