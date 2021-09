Oana Roman a avut un atac de panică din cauza stresului care s-a acumulat. Totul s-a întâmplat în urmă cu câteva ore, iar vedeta a fost nevoită să-și anuleze toate planurile pe care le avea pentru astăzi.

Fiica lui Petre Roman are foarte multe responsabilități, motiv pentru care s-a simțit copleșită. Din moment ce este implicată în multe proiecte și trebuie să aibă grijă și de cei dragi, aceasta a clacat.

ADVERTISEMENT

Oana Roman a suferit un atac de panică. Cum se simte acum vedeta: „Oboseală, gânduri, stres”

a suferit un atac de panică și a fost nevoită să-și anuleze toate planurile pe care le avea astăzi. Vedeta le-a povestit urmăritorilor din mediul online ce a pățit în urmă cu puțin timp.

Aceasta are multe proiecte profesionale, dar și responsabilități acasă. În plus, mama ei, Mioara Roman, este bolnavă, așa că vedeta trebuie să se ocupe și de ea.

ADVERTISEMENT

Toate aceste lucruri au făcut-o să se streseze și să fie victima unui atac de panică. Oana Roman a decis să rămână acasă și să aibă mai multă grijă de ea.

„N-am mai ajuns la coafor. Am făcut un atac de panică pe drum, așa cum n-am mai făcut de ani de zile. Oboseală, gânduri, stres, multe proiecte. Casă, copil, Marius, mama.

De toți am grijă, pentru că ei sunt prioritari. Doar că uit să am grijă de mine! Sau nu am grijă de mine destul. Și nici nu aștept să aibă alții grija mea”, a declarat Oana Roman pe InstaStory.

ADVERTISEMENT

Vedeta a mai spus că trebuie să se pună rapid pe picioare, din moment ce mâine este ziua de naștere

Oana Roman a mai avut probleme de sănătate

Oana Roman s-a mai confruntat cu probleme și în luna august, atunci când și-a făcut un set de analize. La acel moment, vedeta le spunea fanilor că se simte obosită.

„Recunosc că de câteva zile nu prea mă simt în apele mele, probabil și oboseala de la toată munca pe care o depunem în curte pentru că muncim singuri, dar chiar și Anda îmi zicea că ce e cu tine că parcă n-ai vlagă, n-ai chef.

ADVERTISEMENT

M-am hotărât să mă duc să-mi fac niște analize pentru că nu mi-am făcut de 8-9 luni, mâine dimineață mă duc la spital, să-mi fac un set de analize, să-mi ia sânge că mi-e să n-am iar probleme”, spunea Oana Roman luna trecută, scrie .