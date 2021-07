Oana Roman a trecut prin chinuri groaznice. Ce a pățit fosta soție a lui Marius Elisei

Oana Roman nu a vorbit niciodată despre acest subiect, dar în final a făcut totul public. Le-a povestit fanilor că în trecut a avut o alergie severă la unghii. Vedeta a recunoscut că a suferit foarte mult în acea perioadă.

Fiica lui Petre Roman spune că a dezvoltat această alergie din cauza produselor folosite la manichiură. În final a reușit să se vindece și să scape de dureri, dar urmele au rămas vizibile.

Oana Roman a trecut prin chinuri groaznice

să nu mai țină nimic ascuns și le-a povestit fanilor că în trecut a suferit foarte mult din cauza unei alergii la mână, mai exact la nivelul unghiilor.

După un timp, vedeta avea carne vie la toate buricele degetelor. S-a chinuit mult timp pentru a se vindeca și pentru a scăpa de durerile aproape insuportabile.

Oana Roman a dezvăluit că a făcut alergie la anumite produse care se folosesc la manichiură.

“S-a creat o discuție întreagă pe tema unghiilor mele, că am nu știu ce sub unghii.

Da, timp de peste 10 ani am avut o alergie severă la mâini din cauza produselor de la manichiură care-mi făceau carne vie sub unghii.

Buricul degetului era o rană totală. Nu mi-am mai pus unghii cu gel și cu nimic foarte mulți ani încercând să scap de această alergie, aveam carne vie la buricele degetelor și după ce am reușit să scap de ea carnea aia vie s-a uscat și s-a lipit”, a spus Oana Roman la InstaStory.

Ce urme a lăsat alergia

După ce s-a tratat o perioadă, de cumplita alergie. Totuși urmele au rămas vizibile. A rămas cu niște excreșcențe la nivelul unghiilor de care nu mai poate scăpa.

“Nu mai poate fi dată jos, pentru că aș intra în carnea sănătoasă și aș avea dureri și alte răni.

Nu am ce să fac, am rămas cu aceste excreșcențe sub unghie la nivelul de sus al buricului degetului la toate unghiile, deci nu mai săriți, nu mai jigniți, nu mai râdeți de alții, pentru că nu știți ce e în spatele a ceea ce vedeți de multe ori”, a mai spus ea.