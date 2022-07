Oana Roman, acuzată că trăiește din „hoțiile” lui Petre Roman. Reacția furibundă a vedetei

Oana Roman a fost acuzată că trăiești din banii tatălui său. Iată ce a răspuns vedeta în fața acestor afirmații!

Oana Roman, acuzată că trăiește pe banii părinților

O urmăritoare din mediul online a Oanei Roman a acuzat-o pe vedetă că trăiește din „hoțiile” făcute de tatăl său,

ADVERTISEMENT

Reacția vedetei a fost una furibundă, ea fiind cu adevărat furioasă pentru că oamenii cred că ea nu muncește și că trăiește din banii lăsați de tatăl său.

Nu este un lucru ascuns faptul că și a fost răsfățată de părinții ei cu lucruri pe care unii copii nu le-au avut.

ADVERTISEMENT

De exemplu, încă de la 19 ani a primit o mașină de lux de la părinți și a studiat la Universitatea Sorbona. Acum, Oana Roman se dedică jobului de influencer și are o colecție proprie de haine.

Mai mult decât atât, vedeta se declara șocată că încă primește astfel de mesaje după atâția ani și că oamenii nu cred că muncește foarte mult pentru tot ceea ce are.

ADVERTISEMENT

„Eu o invit pe domnișoara să facă tot ce fac eu o săptămână. Să vină în locul meu să vadă: muncesc sau nu? Cât despre aberațiile cu banii de la tata nici nu mai comentez, pentru că asta e doar o manipulare oribilă.

Încă primesc astfel de mesaje după atâția ani … este realmente șocant că încă mai există oameni atât de negri pe interior, care gândesc așa.”, a scris Oana, pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Oana Roman, declarații despre banii câștigați din Instagram

Oana Roman mărturisea și câți bani câștigă din postura ei de influencer și a dezvăluit că nu are impresar. Veniturile vedetei provin din contracte care au devenit constante, după cum chiar ea a spus.

ADVERTISEMENT

„Eu nu vreau să am un manager care să îmi dicteze mie ce să fac. Sunt foarte împăcată, am ajuns să câștig foarte bine din Instagram, deși am prețuri mai mici decât alții.

Am venituri nu din multe contracte, dar din contracte care au devenit constante. Nu trăiesc doar din Instagram, dar instagramul a devenit o sursă importantă de venit pentru mine”, a spus Oana Roman în podcast-ul „Fără filtre”, moderat de Alina Ionescu.