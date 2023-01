Oana Roman ajunge pe mâna medicilor. Vedeta este nevoită să se opereze cât mai repede

Oana Roman se pregătește de operație și este conștientă că recuperarea nu va fi deloc una ușoară.

Oana Roman se va opera în luna martie

Amintim că problemele pentru Oana Roman au început în momentul în care vedeta a decis să slăbească.

Deși nu a vrut să apeleze la ajutorul medicilor pentru a arăta mai bine, se pare că vedeta nu a avut în final de ales. Din cauza faptului că a slăbit destul de mult, se confruntă cu un exces de piele la nivelul abdomenului, de care trebuie să scape.

Astfel, Oana Roman urmează să facă o abdominoplastie, care să o ajute în acest sens. Vedeta s-a gândit deja la fiecare detaliu, iar operația va avea loc la începutul lunii martie.

De cinci ani, vedeta a tot amânat momentul însă, acum chiar este cazul, spune ea.

„Trebuie, sunt obligată să o fac, doar că am amânat-o foarte mult timp, nepermis de mult timp. Trebuie să îmi fac o abdominoplastie pentru că am rămas cu foarte multă piele în exces la nivelul abdomenului.

Acolo nu am voie să fac proceduri pentru că am acea operație foarte grea pe care am avut-o după ce am născut și trebuie să fac o abdominoplastie.

Acum am zis că gata, la începutul lui martie mă duc și o fac, nu mai trebuie să stau să aștept”, a spus Oana Roman, într-un interviu acordat pentru .

Ce planuri are Oana Roman după operație

Vedeta se teme cel mai rău de recuperare. Va avea nevoie de 2-3 săptămâni de repaos, iar având în vedere că este o persoană destul de activă, acest lucru va fi destul de dificil.

Mai mult de atât, Oana Roman are și nenumărate responsabilități, iar fiica sa este una dintre ele, așa că nu știe cum va reuși să se descurce cu toate, după operație.

În ceea ce privește transformarea radicală, Oana Roman spune că își dorește să mai scape și de alte kilograme în plus, după operație.

Vedeta are deja un stil de viață destul de sănătos, bea ceai, este atentă la alimente și de asemenea

Totodată, ea speră că va reuși să se mențină în formă în continuare și după operație, astfel încât să ajungă la greutatea mult dorită.