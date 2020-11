Oana Roman ascunde o dramă de neimaginat: „Eram la un pas de septicemie”

Oana Roman afișează mereu un zâmbet pe buze, însă a trecut prin momente extrem de grele în viață. La un moment dat, fosta prezentatoare de la Kanal D a văzut moartea cu ochii, moment din care medicul i-a spus că nu mai poate face copii.

Multă lume a uitat episodul dramatic prin care a trecut fiica fostului premier al României în urmă cu câțiva ani.

Vedeta a povestit despre acel episod dureros și a fost deja convinsă că destinul ei pe acest pământ lua sfârșit, însă Dumnezeu a avut alte planuri și s-a produs un miracol pentru ea.

Oana Roman era să moară acum câțiva ani

Problemele de sănătate au început pentru nevasta lui Marius Elisei imediat după ce a născut-o pe Izabela.

„Când după ce am născut, am avut niște probleme de sănătate care mi-au pus viața în pericol, adică era să mor. Pentru a-mi salva viața, am făcut o operație, care a durat nouă ore.

Eram la un pas de septicemie. Am o plasă în partea stângă a abdomenului. Practic nu mai am mușchi acolo. Am stat cinci zile la Reanimare, am avut 70 de puncte de sutură și am stat cu sondă urinară șapte zile, iar în spital am fost internată apropae trei săptămâni”, sunt declarațiile dramatice ale Oanei Roman, potrivit wowbiz.ro.

„Nu am mai avut voie să fac copii”

„În urma acestei operații pe care am suferit-o atunci, nu am voie două lucruri: să fac orice fel de mișcare care să îmi solicite mușchii abdominali, și să fac orice fel de intervenție la nivelul abdomenului. Nu am am avut voie să fac copii. Și dacă aș fi vrut să îmi tai stomacul, nu aș fi avut cum, pentru că nu am voie. Șansele să nu mai ies vie din acea operație ar fi fost foarte mari”, a completat vedeta.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care foarte multă lume s-a întrebat ce a făcut de a reușit să slăbească, iar Oana a pomenit, printre altele, de acest moment complicat prin care a trecut.

